Sánchez: «Que nadie cuestione la profesionalidad de Jerónimo Lajara»

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quiso dejar claro que tiene "la más alta consideración profesional" del doctor Jerónimo Lajara, exjefe del Servicio de Oftalmología del Morales Meseguer, que ha sido sancionado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) por una falta 'muy grave' al compatibilizar su trabajo en un hospital público y en el ámbito privado.

A preguntas de los periodistas durante el acto académico en la UPCT con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, Sánchez subrayó que el decano de Ciencias de la Salud de la UCAM, Jerónimo Lajara, es "un gran profesional; no tenemos que cuestionarlo en ningún momento" porque "ha demostrado, a través de su dilatada trayectoria, su gran capacidad y altura profesionalidad".

Tras indicar que no conoce el expediente sancionador, "no es un expediente que ponga en duda, sino que parece que tiene que interpretar la legislación sobre compatibilidades o no; cuestiones que hay que aclarar".

El expediente no está cerrado y ahora se pueden presentar alegaciones, señaló, que pedirían que "se estudien y que se aplique la ley en igualdad". Ese expediente lo que tiene que hacer es estudiar esas alegaciones "y garantizar que a todo el mundo se le trate igual".

Sánchez también destacó que "dirimir esas cuestiones administrativas, de compatibilidad, es distinto a la capacidad profesional y a la gran labor desarrollada por Lajara".