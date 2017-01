Una orden de la Audiencia amenaza con causar un gran retraso a 'Umbra'

La Audiencia Provincial, reunida en un pleno sin precedentes de los magistrados de las secciones de lo penal, ha ordenado al Juzgado de instrucción número 8 de Murcia, que investiga el 'caso Umbra', que transcriba en papel las declaraciones de los investigados recogidas solamente en vídeo.

Un auto, que estima el recurso que presentó el abogado José María Caballero, defensor del exalcalde de Murcia e investigado -antes imputado- Miguel Ángel Cámara, indica que el instructor, David Castillejos, deberá dar las instrucciones oportunas para que se cumpla este mandato a autoridades y funcionarios. Añade que deberán «ser cumplidas sin pretexto o demora alguna».

El pleno de magistrados, que estuvo presidido por el titular de la Audiencia, Miguel Ángel Larrosa, e integrado por otros 16 magistrados, señala que Castillejos podrá valerse de los funcionarios del propio juzgado para llevar a cabo la transcripción de los vídeos, o solicitar la ayuda externa que sea necesaria. El auto señala que esa obligación de transcribir las declaraciones recogidas en vídeo en esta causa, que se inició hace más de ocho años, incluye también a los testigos y peritos.

Rechaza la petición de Cámara para que se anule el auto que le señaló el camino del banquillo

Los magistrados de la Audiencia indican que el derecho de defensa constituye una parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, que obliga a que las partes del proceso puedan tener a su disposición aquellos testimonios que considere necesarios en el juicio y en la forma que les permita su manejo más hábil y rápido.

El pleno añade que la celebración del mismo ha sido necesaria con el fin de unificar criterios. Recuerda la decisión adoptada en su día por el juez del 'caso de los holandeses, el magistrado Augusto Morales, que ordenó también la transcripción de las grabaciones en vídeo del proceso.

El auto de la Audiencia, contra el que según se indica en el mismo no cabe recurso, anula la resolución del juez instructor de marzo de 2015 que denegó la transcripción pedida por el abogado de Cámara, y que confirmó en junio del mismo año al desestimar el recurso de reforma planteado por el mismo. Esta resolución recoge asimismo que cuando el abogado del exalcalde planteó el recurso se dio traslado del mismo al fiscal, sin que este presentara alegación alguna.

Fuentes judiciales informaron que, aunque el acuerdo del pleno de los magistrados se refiere en concreto al 'caso Umbra', la jurisprudencia que sienta puede afectar a todos los procesos que se tramitan en los distintos juzgados de instrucción de la Región, y en los que las declaraciones de investigados, testigos o peritos fueron recogidas solo en vídeo.

La decisión del tribunal de ordenar la transcripción de todas las declaraciones de la 'Umbra' que estén en vídeo puede provocar, como es lógico, que el asunto se retrase, al menos, varios meses.

Prescripción no aceptada

El Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia advertía esta semana de que no le era posible fijar la fecha del juicio contra el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara por el 'caso Nueva Condomina', debido a que la Audiencia Provincial tiene pendientes de resolver varios recursos que pueden afectar a este procedimiento. Pues bien, la Audiencia se pronunció ayer sobre uno de esos recursos y lo hizo rechazando la petición de Cámara de que se anule el auto por el que se le señaló el camino del banquillo.

El exalcalde adujo que el presunto delito de prevaricación que se le atribuye estaría prescrito y que toda su actuación respecto del plan parcial Nueva Condomina fue ajustada a Derecho.

Sin embargo, el tribunal desestima su petición y sostiene que la prescripción no se ha producido, ya que los hechos presuntamente delictivos se cometieron en el año 2000 y la imputación se le hizo en 2008, cuando no habían transcurrido los diez años que habrían hecho que la actuación quedara impune. Y sobre la consideración de que no cometió delito, señala que quien debe pronunciarse al respecto es la juez de lo Penal.