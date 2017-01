Una enmienda desaparecida

Por segundo año consecutivo, y después de que en 2016 no se ejecutase, las cuentas de la Comunidad incluyen una partida de 2,5 millones de euros para dotar al Hospital del Noroeste de una Unidad de Cuidados Intensivos. O no. Porque la enmienda de Ciudadanos, aprobada con el apoyo de todos los partidos -incluido el PP pese a las resistencias del Gobierno regional a crear este servicio- no aparece recogida de forma específica en la Ley de Presupuestos publicada en el Boletín Oficial de la Región.

Ciudadanos anunció en su momento la aprobación de su iniciativa, y todo el mundo dio por hecho que la UCI de Caravaca había pasado a estar recogida en los presupuestos. Pero cuando 'La Verdad' preguntó este martes a la Consejería de Sanidad si tiene intención de poner en marcha la UCI en 2017, la respuesta fue sorprendente. La enmienda, aseguraron desde este departamento, se ha quedado fuera de la Ley de Presupuestos. Este periódico constató que, en efecto, no hay rastro de la Unidad de Cuidados Intensivos en el texto publicado en el BORM. Ciudadanos reaccionó con estupor, y recordó que su iniciativa -la 10.865- se recoge en las actas como admitida y aprobada.

¿Dónde está la enmienda desaparecida? Preguntado por este periódico, el diputado del PP Víctor Martínez aseguró que «pudo haber un error», en todo caso subsanable, en la tramitación en la Asamblea Regional, de forma que la partida 10.865 quedó sin especificar en el texto de la ley. La misma explicación ofreció Juan José Molina, diputado de Ciudadanos, tras ponerse en contacto con los letrados de la Cámara para tratar de aclarar el misterio.

La Cámara explica que la iniciativa está contemplada como «proyecto de gasto no nominativo»



La Consejería aseguró que el proyecto se había quedado fuera al «no ser admitido a trámite»; luego el PP rectificó

En la Asamblea negaron cualquier error. Aseguraron que la iniciativa se ha tramitado con normalidad y que está contemplada como «proyecto de gasto no nominativo». Es decir, los 2,5 millones de euros para la UCI de Caravaca se incluyen en una partida global de transferencias de capital al Servicio Murciano de Salud. Sin embargo, sí aparecen especificadas otras inversiones, como las referidas al centro de salud de Santiago y Zaraíche o al centro de alta resolución de Águilas. Como proyecto no nominativo, la enmienda de la UCI es «indicativa, no vinculante», añadieron en la Asamblea.

Ayer por la tarde, los letrados que asesoran a Ciudadanos creyeron encontrar la salida al galimatías. «No aparece en el BORM porque la Ley no llega a el desglose de los subconceptos» incluidos dentro de partidas más generales, explicaron. C's confía en que la enmienda sí aparezca en el capítulo de programas, una vez sea publicada la ley en la web de la Comunidad. Será el momento de comprobar «que no ha habido un error».

«Habrá solución asistencial»

Aunque de toda esta confusión se concluye que la UCI de Caravaca sí está -o estará- de alguna manera en los Presupuestos, eso no significa que la partida vaya necesariamente a ejecutarse. De hecho, la Consejería no es partidaria de dotar al Noroeste de una UCI completa. «Habrá una solución asistencial que asegure el tratamiento de pacientes con mayores complicaciones», explican desde este departamento. La consejera Encarna Guillén ya propuso una especie de unidad de 'semicríticos': es decir, un servicio que permita atender pacientes complejos pero que no evitará que los casos más graves sigan siendo derivados a Murcia. Ciudadanos, por su parte, advierte de que exigirá el cumplimiento de la enmienda.