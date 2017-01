Un centenar de policías vigilarán la capital este fin de semana

Un centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía vigilarán este fin de semana la capital murciana para evitar problemas tras la brutal agresión que una docena de encapuchados propinaron el pasado domingo a una joven en la zona de Las Tascas. Según aseguró este viernes por la mañana en un acto el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Murcia contará estos días con un refuerzo de agentes de la Unidad Central de Intervención de Madrid para asegurar la vigilancia en las zonas de ocio de la capital. "No subestimamos las amenazas que se vienen produciendo en las redes", explicó el delegado, quien remarcó, no obstante, que no hay indicios que apunten a la preparación de incidentes de gravedad. "No hay constancia del desplazamiento de grupos a la Región".

Este dispositivo especial deberá cubrir, además, la visita que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, prevé hacer a la Región, así como los partidos de fútbol que se esperan este fin de semana. Sánchez-Solís hizo un llamamiento a la tranquilidad de la población y pidió a los jóvenes "que salgan sanamente a divertirse".