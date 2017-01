Carrillo: «No podemos digerir la deuda»

Murcia será una de las comunidades autónomas más activas a la hora de reclamar al Ministerio de Hacienda la condonación de la deuda contraída en los últimos años a causa de la inyección de préstamos del FLA para mantener los servicios básicos, principalmente la Sanidad y la Educación. El consejero Andrés Carrillo adelantó ayer que el Gobierno central debe hacerse cargo de 6.000 millones de euros de la deuda viva de la Comunidad, que en estos momentos supera los 8.100 millones.

Esta será una de las principales líneas de reivindicación de cara al nuevo sistema de financiación autonómica que se pretende acordar este año, dentro de una estrategia que comparten otras comunidades autónomas cuyas finanzas sobreviven con los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico y del Plan de Pago a Proveedores.

Mutualizar la deuda

Carrillo reconoció ayer que en los últimos años «se ha generado una deuda imposible de digerir por las comunidades autónomas dependientes del FLA. Es lo que piensa el Gobierno de Murcia. Esa deuda se ha producido porque tenemos transferidos los servicios básicos sin que se haya producido una adecuación de los ingresos. No hemos tenido más remedio que endeudarnos y es lógico que esa deuda se trate a nivel de Estado».

El consejero quiere desterrar la palabra condonación o perdón, ya que eso provoca tensión en el ámbito financiero, pero es firme partidario de que esa deuda pase al Estado y no recaiga sobre las comunidades autónomas, sobre todo en las que están peor financiadas, como Murcia. A su juicio, la Unión Europea no puede poner obstáculos porque el conjunto de la deuda del Reino de España no cambia. Se trata de pasar la parte del endeudamiento autonómico al balance del Estado. El Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado, pero no ha rechazado la propuesta.

Carrillo dijo que prefiere hablar de «mutualización» de la deuda, en el sentido de que sea una obligación común, y en esa senda actuará el Gobierno de Murcia, aunque es un aspecto que aún no ha sido objeto de negociación. Los préstamos del FLA tienen un periodo de carencia y unos bajos intereses, pero deben devolverse en el plazo de diez años. El consejero lo puso sobre la mesa en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La reivindicación básica de Murcia para el nuevo sistema de financiación será como mínimo de 250 millones de euros anuales adicionales para colocarse en la media de las comunidades autónomas, recordó el consejero, convencido de que habrá más fondos del Estado al haberse incrementado la recaudación en los tres últimos años.

Facturas pendientes

El pago de las facturas de los proveedores le jugó una mala pasada al Gobierno regional en noviembre, ya que Murcia se puso a la cabeza de las autonomías más incumplidoras, con una media de 74,6 días de retraso en los pagos. «Es el peor dato que hemos tenido», admitió el consejero. No obstante, el Ejecutivo murciano no ha recibido una reprimenda del Ministerio de Hacienda por este motivo, ya que atribuyó la culpa al vacío de Gobierno que se produjo el año pasado, que impidió autorizar los tramos programados del FLA.

Hubo que esperar a diciembre para recibir los 249 millones de euros pendientes para saldar la deuda contraída hasta ese momento con los proveedores. El consejero apuntó que la situación se está corrigiendo este mes, y que el periodo medio de pago bajará a los 35 días. La Consejería está cerrando las cuentas del año pasado y el déficit se conocerá a finales de febrero.