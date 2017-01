La Audiencia obligará a acudir al juicio a varios testigos de la presunta paliza de un portero

La Audiencia Provincial se vio obligada ayer a suspender por quinta vez el juicio contra el portero de un pub de Alcantarilla por la presunta paliza a un cliente. El motivo fue la incomparecencia de varios testigos de esta supuesta agresión. Un problema al que la Sala ya lleva años enfrentándose -incluso se han impuesto multas a varios de ellos- y que motivó que el tribunal ordenase ayer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que localicen y obliguen a estos testigos a acudir a la próxima vista, que aún no tiene fecha.

La víctima de esta supuesta agresión, ocurrida hace ya más de una década, denuncia que estos testigos no acuden al juzgado «porque están amenazados de muerte». Una posibilidad que la fiscal también puso ayer sobre la mesa pero que el acusado niega rotundamente, según aclaró su letrado, Francisco Valdés-Albistur.

Los hechos que deben ser juzgados por la Audiencia ocurrieron en la madrugada del 1 de julio de 2006 en el pub Salida 4, del polígono industrial oeste de Alcantarilla, donde el acusado, Damie N., trabajaba -y continúa- como portero. En un momento determinado, el procesado se acercó a la víctima, de 23 años, que había estado hablando con una camarera y le propinó presuntamente varios puñetazos en la cara. «Yo estaba tomándome algo con la camarera y le dio celos, porque le gustaba también», explicó el agredido a 'La Verdad'. «Me dio un primer puñetazo con el que me rompió la mandíbula y perdí el conocimiento. Luego me dio otros dos que me hicieron saltar dos muelas».

La Fiscalía solicita para este senegalés cuatro años de prisión por un presunto delito de lesiones y que indemnice al agredido por los perjuicios. La acusación particular reclama que la pena de prisión se eleve hasta los cinco años, mientras que la defensa sostiene que los hechos son falsos -los achaca a la enemistad existente entre ambos por la relación con una mujer- y solicita al tribunal su absolución.