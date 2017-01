"Estoy sufriendo una humillación moral. Me siento muy agobiada, difamada y acosada". Así lo afirma, en una carta enviada a los medios de comunicación, Lucía, la joven agredida por un grupo de extrema izquierda en la madrugada del domingo pasado, a la puerta del bar de copas La Boca del Lobo de Murcia. Escrita de su propio puño y letra, en la misiva señala que "repudio cualquier tipo de violencia, en especial aquella que cualquier persona o grupo pretendiera hacer en mi nombre. Considero que la agresión que yo he sufrido no puede justificar ninguna violencia contra otras personas". Lucía se refiere así a los comentarios aparecidos en redes sociales, que además han puesto en alerta a la Policía, sobre presuntas acciones de represalia contra miembros del grupo que supuestamente la atacó.

PDF Carta de Lucía a los medios de comunicación

Lucía no niega que sea "una persona con sentimientos patriotas" y reconoce que en el pasado, en su etapa adolescente, incurrió "en errores y en comportamientos inadecuados", de los que asegura estar "totalmente arrepentida".

En la misma carta, la joven pateada y golpeada por más de una docena de radicales envía un mensaje a quienes protagonizaron la paliza: "A las personas que me han agredido no les deseo otro mal que las consecuencias legales que les correspondan". Y añade que se reserva el derecho emprender "acciones legales contra quienes estén justificando la agresión que he sufrido y fomentando el odio hacia mí y hacia las personas que piensan como yo".