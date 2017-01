«¡Llamad a una ambulancia, hay que llevarla al hospital ya!»

Las personas que la rodean se mueven nerviosas alrededor de Lucía, que se retuerce de dolor en el suelo. «Hay que llevarla al hospital ya, llamad a una ambulancia», exclama un chico. Son los instantes posteriores a la paliza que recibió la joven por parte de una docena de 'sharperos' el pasado domingo en la puerta del bar La Boca del Lobo de Murcia y que aparecen en un nuevo vídeo al que ha tenido acceso 'La Verdad'.

Mientras un joven le ofrece agua y otras dos personas intentan levantarle las piernas para que se recupere, la apenas puede incorporar la cabeza ni contestar a quienes intenta que se levante. A consecuencia de la paliza, Lucía fue atendida en un centro de salud, donde le hicieron un parte de lesiones. Su rostro estaba marcado por los moratones y en el abdomen también presentaba lesiones leves

Tras la paliza, la chica aseguró en una carta manuscrita enviada a los medios de comunicación que se siente «muy agobiada, difamada y acosada. Debo afirmar que no me reconozco en la imagen que se está dando de mí». Además, en la misiva señala que «repudio cualquier tipo de violencia, en especial aquella que cualquier persona o grupo pretendiera hacer en mi nombre. Considero que la agresión que yo he sufrido no puede justificar ninguna violencia contra otras personas».

La juez decretó prisión provisional para A.E.S., uno de los siete detenidos por la agresión, mientras que los otros arrestados, un hombre y una mujer, tienen la prohibición de acercarse a menos de quinientos metros de la víctima, así como de salir del territorio nacional y de comunicarse con ella, resolviendo sobre ellos su libertad provisional, teniendo que comparecer ante el juzgado cada quince días. La juez entiende que, además de las lesiones, pudo concurrir un delito contra los derechos y libertades públicas motivado por cuestión ideológica.

En total fueron siete personas las detenidas por este asunto, pero cuatro de ellas, arrestadas poco después de producirse los hechos, han sido puestas en libertad por la policía, con la obligación de presentarse en el juzgado cuando sean llamados por el juez de guardia.