Froet responsabiliza a la Administración regional de no disponer de autorización para el transporte escolar

La Federación Regional de Organizaciones del Transporte, Froet, hizo responsable a la Administración regional de la carencia de autorización para realizar los servicios de transporte escolar que denunció Comisiones Obreras este jueves. Froet asegura que el servicio de transporte escolar se viene prestando por "las empresas con el conocimiento y el consentimiento de la administración regional, tanto de la Consejería de Educación como de la de Fomento, pero sin el preceptivo documento que las acredita como tal ante las dificultades que existen - ajenas por completo a las empresas de transporte- para poder obtener las autorizaciones correspondientes desde el día en que comienza a prestarse dicho servicio".

Desde la Federación también denuncian que el "complejo" sistema de otorgamiento requiere "determinar el recorrido exacto que realizará el vehículo, señalando las paradas en las que debe recoger y dejar a los alumnos". Dicha información la proporciona la Consejería de Educación -en el caso del transporte para centros públicos de enseñanza- o bien el propio colegio, para la enseñanza privada, según Froet.

"Una vez conocida esta información, es preceptivo contar con el informe de la Jefatura de Tráfico en relación con el itinerario que debe realizar el autobús de transporte escolar y las paradas que debe efectuar. Obtenido el informe favorable de Tráfico y junto con el contrato para la prestación del servicio, la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y, previa solicitud del transportista, a la que debe acompañar la documentación técnica referente al estado del vehículo y de los conductores y el abono de la tasa correspondiente, emite la autorización de transporte escolar", recalcan.

"Este complejo sistema nunca ha permitido iniciar los servicios de transporte escolar contando con la preceptiva autorización, porque nunca se ha podido completar a tiempo el expediente. A pesar de que los transportistas solicitan la autorización en tiempo y forma, acompañada de la documentación y pagos referidos, las autorizaciones correspondientes al Curso Escolar 2015-2016, no se llegaron a otorgar y las correspondientes al presente curso escolar 2016-2017 hasta la fecha, tampoco" refiere Manuel PérezCarro, secretario general de Froet.

En cuanto a las denuncias por carencia del seguro obligatorio, la federación hace constar que no es obligatorio llevar a bordo del vehículo el recibo de pago de la prima, y que la Guardia Civil controla in situ, a través de una aplicación informática si el vehículo dispone o no de seguro, pero cuando es la Policía Local la que realiza las comprobaciones, al no disponer de este sistema, si el conductor no exhibe el recibo, cursa la correspondiente denuncia.

Estas sanciones se han encuadrado dentro de la última campaña de Control de Transporte Escolar, impulsada desde la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta iniciativa se ha centrado en la revisión en autorizaciones, documentos, condiciones técnicas, elementos de seguridad, cinturones y sistemas de retención infantil de los vehículos y en los permisos de conducción, tiempos de conducción y descanso de los conductores, tanto en vías urbanas como en vías convencionales.