Los estudiantes podrán denunciar acoso de forma anónima a través de buzones

Conscientes de que la 'ley del silencio' imperante en el patio acalla a diario situaciones de acoso escolar, los colegios e institutos tratarán de que salgan a la luz instalando en todos los centros buzones llamados 'help', que los estudiantes podrán utilizar para dejar sus denuncias, sospechas o cualquier aportación que pueda frenarlas. Es una de las ochenta medidas incluidas en el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno en medio del tenso y enrarecido clima que han propiciado las últimas denuncias por 'bullying'. De hecho, la propia consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora, se refirió durante la presentación del plan al caso de la niña que se quitó la vida el pasado 10 de enero después de que sus padres denunciaran que era víctima de acoso escolar. Lo hizo para reafirmarse en la idea que si su departamento no dio parte a la Fiscalía de Menores fue porque, en ese momento, quienes estaban llevando a cabo el protocolo «consideraron que no había indicios de acoso escolar. Lógicamente, si hubieran detectado que sí había acoso escolar, lo hubieran puesto en conocimiento de la Fiscalía», según respondió al ser preguntada por ese asunto, sobre el que la Consejería de Educación y Universidades está realizando su propia investigación interna, con información reservada para revisar todos los pasos que se dieron en su día.

La batería de actuaciones para la mejora de la convivencia, todas encaminadas a prevenir, más que a actuar sobre las situaciones concretas de acoso escolar, se desarrollarán hasta el año 2020, y cargan los esfuerzos en que la comunidad educativa se compacte contra cualquier indicio en el ámbito educativo. El plan no actúa sobre los protocolos que se activan una vez se desencadenan las situaciones de 'bullying', sino que trata de evitar con campañas divulgativas, de sensibilización y publicitarias en medios de comunicación que lleguen a producirse y de concienciar a toda la comunidad educativa del problema.

La instalación de los llamados buzones 'help' (ayuda) comenzará en los próximos días en todos los colegios e institutos de la Región. Las casillas estarán ubicadas en zonas que guarden intimidad, para que a través de notas anónimas los alumnos tengan la facilidad de denunciar cualquier asunto relacionado con la convivencia escolar de su centro sin temor a represalias. El objetivo es mejorar la detección de cualquier problema de acoso antes de que llegue a más. Además, se instalarán 'Buzones de Convivencia' a disposición de todos los ciudadanos en los edificios de la Administración regional destinados a aumentar los canales de detección de situaciones de alarma o que les permitan exponer sus sugerencias.

El plan REDponsables alertará a escolares y padres de los peligros del 'sexting' y el 'grooming'

Educación abrirá otro canal de escucha a las denuncias y aportaciones de familias y estudiantes a través de un teléfono regional contra el acoso, complementario al nacional que ya entró en marcha hace unos meses. También se habilitará una plataforma 'on line' para conectar a todos los colegios e institutos para «favorecer el intercambio de información y de experiencias y la puesta en común de iniciativas y buenas prácticas que favorezcan la convivencia».

Las medidas para mejorar la convivencia en las aulas tratan de implicar a todos los sectores de la comunidad educativa. Los propios estudiantes tendrán un papel protagonista actuando como mediadores en casos de conflicto y jueces de paz que ayuden a resolver las disputas entre compañeros.

El papel de los medios de comunicación en la campaña, que cuenta con un presupuesto superior a los 310.000 euros, será esencial, ya que todas las medidas acordadas buscarán su difusión con el objetivo último de transmitir a la sociedad una actitud de lucha común, como la que se inició hace años contra la violencia de género. En ese sentido, se fijará en el calendario escolar la celebración del Día de la Tolerancia Cero ante el Acoso Escolar, para el que se ideará un logo o imagen de marca.

La batería de medidas contempla programas específicos para la prevención de conductas violentas contra los estudiantes homosexuales y transexuales e iniciativas de mejora de la comunicación a través de la inteligencia emocional de los alumnos, que se desarrollarán en colaboración con expertos de la Universidad de Murcia.

La lucha contra el 'ciberbullying' (acoso a través de internet), el 'grooming' (las estrategias que despliega un adulto para ganarse la confianza de un menor en la Red) y el 'sexting' (el envío de fotos y vídeos de contenido sexual), es también objetivo prioritario, y se incluye en el programa REDponsables, que ya ha sido desarrollado de forma piloto en catorce centros de la Región. Precisamente ayer su coordinador, Francisco Abril, se reunió ayer con el delegado del Gobierno para recabar la colaboración de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en las charlas que realizan en los institutos para informar a alumnos y padres de los peligros de las redes sociales. La iniciativa incluye la recogida de firmas entre el mayor número posible de profesores, padres y directores comprometiéndose a luchar contra el ciberacoso. En el caso de los directores, denunciando los casos; por parte de los profesores, concienciando a los alumnos sobre el uso responsable de internet y de las redes sociales; en el de los padres, enseñando a sus hijos a actuar en caso de acoso; y en el caso de los alumnos, comprometiéndose a no permitir situaciones de violencia entre sus compañeros.