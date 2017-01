Arrestada una pareja por una presunta estafa de 20.000 euros con falsos viajes

La Guardia Civil ha detenido a una pareja acusada de una presunta estafa en la venta de paquetes vacacionales desde una agencia de Mazarrón. Los arrestados, un hombre y una mujer de 40 años y con antecedentes policiales, habrían obtenido presuntamente hasta 20.000 euros a través de una empresa que, si bien no contaba con una sede física, tenía fijado su domicilio en Mazarrón.

Los sospechosos, según precisaron las fuentes, ofrecían paquetes vacacionales que los clientes contrataban vía 'on line' o telefónica. Cuando éstos llegaban a su destino, comprobaban que sus reservas no existían, mientras la empresa ofrecía distintas excusas para no reintegrar el importe previamente abonado.

Debido a la movilidad geográfica de los sospechosos, que realizaban frecuentes desplazamientos por el territorio nacional, la Guardia Civil dispuso numerosos operativos de búsqueda que concluyeron con su localización y detención en Cieza. De momento, se ha localizado a seis afectados.