«Me sancionan mientras archivan el resto de casos; están prevaricando»

Jerónimo Lajara acusa al Servicio Murciano de Salud de «prevaricación» por sancionarle con dos años de empleo y sueldo mientras «se archivan los expedientes abiertos» al resto de jefes de servicio que incurrieron en supuesta incompatibilidad. «Soy el único sancionado pese a que pedí la compatibilidad al llegar a la jefatura de servicio y había regularizado mi situación» tras la denuncia del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), asegura Lajara. «Siempre he hecho lo que mis superiores me han dicho que debía hacer, no me siento responsable de esta situación», insiste el decano de Ciencias de la Salud de la UCAM.

«Nunca me pidieron que renovara la compatibilidad que tenía concedida, ni a mí ni al resto de jefes de servicio. Ahora nos dicen que teníamos que solicitarla, pero solo me sancionan a mí», se queja el oftalmólogo. Cuando en mayo de 2015 el SPS presentó la denuncia contra él, Lajara pidió la compatibilidad. «Lo hice porque me dijeron que la presentase para regularizar la situación». Sin embargo, la solicitud fue rechazada y el expediente sancionador siguió su curso.

Cuando en 2001 se aprobó la Ley del Personal Estatutario del SMS, que prohibía la compatibilidad a los jefes de servicio, «nadie nos dijo ni que teníamos que volver a pedir la compatibilidad ni que no podíamos seguir compaginando nuestro trabajo». Lajara cree que si el SMS le ha sancionado mientras archiva la mayoría de expedientes es por su cargo como decano en la UCAM. La universidad privada emitió ayer un breve comunicado de respaldo al decano: «La UCAM lamenta el trato discriminatorio que la Consejería de Sanidad ha tenido con el doctor Jerónimo Lajara, aplicando una norma de forma injusta y arbitraria, ya que a otros jefes de servicio en situaciones similares se les ha cerrado el expediente sin sanción alguna. En cualquier caso, esta decisión no afecta para nada al normal funcionamiento de nuestra Facultad de Medicina, y a la responsabilidad de Lajara al frente de la misma, cuya labor es encomiable».

De los 17 expedientes abiertos por supuesta incompatibilidad a raíz de las denuncias del SPS, el Servicio Murciano de Salud ha archivado, de momento, 13. Otros tres casos permanecen abiertos. El secretario de Organización del SPS, Antonio Martínez, denunció ayer «falta de coherencia» en la tramitación de los expedientes.