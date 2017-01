Dos lechugas por inglés

El aviso de una cadena de supermercados del Reino Unido, que solo permite comprar dos lechugas por cliente, dice mucho de la situación que se vive actualmente en los mercados europeos debido al hundimiento de las producciones hortícolas en Italia, Francia y Grecia. Eso ha convertido al Sureste de España, y en particular a la Región de Murcia, en la despensa de Europa, aunque con una clara repercusión al alza de los precios.

El presidente de Proexport, Juan Marín, señaló ayer que los precios se han estabilizado, aunque siguen en el nivel de hace dos semanas. «El mercado está limpio. No hay presión y tampoco 'stock'. Entra y sale mercancía con fluidez», apostilló. Las propias cadenas de distribución están optimizando sus ofertas, y al mismo tiempo se están adaptando los contratos a la situación actual para no verse desabastecidas. «Se están mostrando receptivas», dijo Marín.

La Región de Murcia ha tenido la suerte de mantener su producción en más de un 80% respecto del año pasado, cuando se produjo el efecto contrario con un exceso de artículos en Europa debido a las altas temperaturas. Proexport considera que en dos semanas se normalizará la producción para llegar al cien por cien. Los mercados europeos están ahora en manos de los productores del Sureste de España, que son los que pueden garantizar el suministro con mayor fiabilidad.

Compradores italianos acuden a la Región de Murcia a aprovisionarse de productos para su país, dañado por la ola de frío

Agricultores del Campo de Cartagena culpan a algunos supermercados de aprovecharse para elevar más los precios

El secretario general de Proexport, Fernando Gómez, incidió en que «España ha mantenido el suministro a los mercados», no como Italia o Grecia. «Menos mal que el Sureste español ha sido capaz de producir hortalizas en esta época invernal, porque si no Europa no tendría oferta de ningún tipo», dijo a Efe.

Explicó que compradores italianos se han desplazado estos días hasta las alhóndigas de Murcia para intentar aprovisionarse de hortalizas. Un exportador tradicional de verduras como Italia se ha convertido, tras la ola de frío, en importador. Los últimos precios medios nacionales agrícolas -relativos a la semana del 9 al 15 de enero- difundidos por el Ministerio arrojaban subidas en origen del 131,96 % para la berenjena respecto a la semana anterior. Para el calabacín, la subida era del 60,12%; para el tomate, del 45,94%, y para la alcachofa, del 44,40%.

Inquietud de los productores

La subida no gusta a los consumidores y tampoco a los agricultores, que temen los desequilibrios que en otras ocasiones les ha generado este pico en los precios. «El calabacín está saliendo a 2,70 y 3 euros en origen, y si los supermercados nacionales deciden no comprarlo porque está muy caro, genera un problema en productos perecederos que tienen que depreciarse para tener salida. Por eso, de momento están saliendo solo a la exportación», explicó el coordinador de Coag en Torre Pacheco, Juan Luis Sánchez Garre.

Los agricultores lamentan que el repunte tan llamativo de los precios se atribuya a una mayor ganancia de los productores. «Son los supermercados los que se aprovechan y disparan los precios, porque la subida de las alcachofas, de 1 a 1,40 euros no es justificación para que se haya incrementado en algunos comercios a 4 euros el kilo», explicó.

Retrasos de cultivos

En el Campo de Cartagena los agricultores recolectan en estos días lo que han podido salvar, sobre todo brócoli y alcachofa. La lechuga está más afectada. «Se encuentra a ras y en muchos casos le ha entrado tierra al cogollo, y así ya no sirve», señaló. «Se volverá a plantar lechuga pero hay que esperar 15 o 30 días a que la tierra esté más seca para poder meter el tractor». El brócoli es el menos dañado, ya que el tallo lo separa del nivel del suelo. Los productores calculan que también habrá retraso con la producción de patatas. «Ya tenía que estar sembrada y, con el tiempo que hay que esperar a que el suelo está en condiciones, se producirá un retraso de mes y medio».

Los dueños de invernaderos no se libran de los efectos del exceso de agua. «Con los suelos inundados, veremos las infecciones y los hongos salir en las próximas semanas», aseguró el coordinador de Coag en la zona de El Mirador, Emilio Martínez. Las últimas lluvias no han dañado las instalaciones como lo hicieron las de finales del mes de diciembre, pero sí han dejado un rastro de humedad.