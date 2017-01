Rechazan pagar una indemnización al conductor que chocó contra una manada de jabalíes

El conductor de un coche que hace ahora dos años chocó contra una manada de jabalíes que irrumpió en la carretera que une Caravaca de la Cruz y la pedanía lorquina de La Paca no será indemnizado. Este automovilista reclamó a la Consejería de Fomento e Infraestructuras 378 euros por los daños sufridos.

Un dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) apoya la propuesta desestimatoria emitida por el instructor del expediente. Este organismo considera que los hechos no generan la responsabilidad patrimonial demandada por la compañía aseguradora del turismo.

La demanda fue acompañada por el atestado de la Guardia Civil de Tráfico y por las fotografías tomada en el lugar del atropello, donde figuran los dos jabalíes muertos que quedaron en la cuneta. El dictamen del CJRM indica que a pesar de que los animales que causaron el accidente son de una especie cinegética, no se ha acreditado que procedieran de ningún coto de la zona.

«No existe un trasiego»

Por otra parte, expone que no se considera que la administración regional haya incurrido en responsabilidad por no colocar en la carretera las señales que avisan del peligro de invasión de la calzada por animales sueltos, al no haber constancia de la presencia de los mismos con anterioridad. «No se ha advertido tampoco», añade, «que exista un trasiego de animales en libertad que exceda de unos márgenes que se pueden considerar razonable». El informe concluye que «no se ha producido ningún mal funcionamiento del servicio público».