Antonio Martínez respiró ayer tranquilo tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que le permitirá eludir la prisión. Aunque el Ministerio Público solicitaba inicialmente para él nueve años y medio de cárcel, gracias a un acuerdo extrajudicial logró rebajar la condena hasta los dos años, lo que le evitará verse entre rejas.

Este agricultor de Totana, de 58 años, se hizo tristemente conocido el 18 de abril de 2013, cuando irrumpió en la iglesia de la localidad -la de Santiago el Mayor- con su coche y su remolque hasta arriba de alcachofas. Unos hechos que él achaca al «golpe de ira» que sufrió ante la negativa de una cooperativa de la zona a comprarle sus hortalizas debido al bajo precio. «Estoy totalmente arrepentido», remarcó ayer, al término del juicio. «No tengo nada contra la iglesia e incluso le escribí una carta al párroco desde la cárcel para disculparme». Una misiva que, reconoce, no tuvo respuesta, pero que le permitió redimir su culpa.

«Me dijeron que no valían»

Antonio explica que aquel 18 de abril de 2013 había estado trabajando en el trozo de terreno que heredó de su padre. «Estuve cortando alcachofas y saqué 1.500 kilos», relata. Con ese cargamento en el remolque, se acercó a una cooperativa para tratar de venderlo. «Me dijeron que no valían nada», recuerda. Unas horas después, Antonio asegura que cogió el coche con el remolque con la intención de «repartirlas entre los vecinos en la plaza para reivindicar los malos precios de la alcachofa».

Este agricultor acabó, sin embargo, irrumpiendo con su vehículo en la iglesia, para lo que tuvo que realizar varias maniobras y echar marca atrás hasta cuatro veces antes de destrozar las hojas de madera de la cancela interior del templo, que databan de finales del siglo XVII y principios del siglo XIX. «Iba bastante cabreado y no sé qué me pasó por la cabeza», recalca. «Estoy totalmente arrepentido». El procesado hace hincapié, además, en que no tiene nada en contra de la iglesia o del párroco totanero. «Me considero cristiano, aunque voy poco por la iglesia». La Fiscalía y la defensa del acusado llegaron a un acuerdo antes de la vista que evitó la celebración de esta.

El Ministerio Público pedía inicialmente una pena de nueve años y medio por un delito contra el patrimonio histórico y otro de lesiones -ya que hirió a un vecino que había acudido a escuchar misa-. Tras el acuerdo, reconoció a Antonio las atenuantes de dilaciones indebidas y alteración mental y rebajó la pena a dos años de prisión. Además, este totanero deberá hacer frente a una multa de 780 euros. La responsabilidad civil -que deberán satisfacer, en su nombre, las compañías aseguradoras del coche y del remolque- asciende a más de 15.000 euros.

Su letrado defensor, Evaristo Llanos, valoró positivamente el acuerdo y aseguró que se trata de «un hecho deleznable, pero entendible tratándose de una persona que todo lo que tiene es la agricultura».