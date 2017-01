«A los jóvenes les sorprenden los versos de Quevedo, Machado o Neruda»

Reconoce Tomás Guillén que el papel y la pluma le sacaron, después de un sufrimiento terrible, «del pozo profundo y oscuro en el que estaba para sobrevivir y poder servir» a sus hijos, a la familia y a su profesión, la de profesor. Y, además, para publicar varios libros de poesía que hacen las delicias de sus lectores. Por uno de sus trabajos acaba de recibir el primer Premio de Poesía Fupinax que organiza el Foro Poético, coordinado por Hipólito Romero, en el Real Casino de Murcia. Allí será presentado el próximo 3 de febrero.

Supongo que habrá sido un honor para usted este premio.

Reconozco me ha hecho ilusión. Fue casualidad que participase. Este es mi sexto libro, el quinto en orden de poesía. Además, el premio supone un impulso a seguir en esta batalla de contar sentimientos con versos. Ello ayuda a otros, con su lectura, a canalizar los suyos. Poeta y lector son un conjunto inseparable.

¿Qué encontrarán los lectores en esta obra?

Como indica Pedro Luis Ladrón de Guevara, quien prologa el libro, se trata de una introspección del poeta en su vida haciendo balance después de más de 50 años de existencia. Es una exploración del interior, un desnudo sin más intención que verme frente al espejo con las heridas ya cicatrizadas de la vida y del tiempo.

¿En qué se inspira usted o dónde encuentra la inspiración?

En noviembre pasado publiqué el libro 'Reflexiones de otoño', en la editorial Diego Marín, con 150 aforismos sobre diversas temáticas. Ahí reflexiono en prosa poética a veces y filosofo a mi manera en otras sobre la impronta que supone emocionarse por algo que vemos, entendemos o lo contrario. En cualquier encuentro o desencuentro, en un atardecer, en el vuelo de un ave, en el embrujo de un cielo estrellado, en una escultura... ve el poeta un motivo para escribir. Luego, la experiencia, el esfuerzo y Calíope hacen el resto.

¿Qué otras obras ha escrito?

He publicado cinco libros: 'Fruto de los tiempos', en 2008; 'La luna en tu mirada' (2010); 'Pena de ausencia' (2013); 'Con la voz en las manos' (2015) y 'Reflexiones de otoño' (2016). 'Paisaje interior' sale el 3 de febrero de este año en la editorial Sigusa.

¿Qué es para usted la poesía?

La vida, una forma de comprender lo que me rodea con palabras y observación. Neruda decía que el mundo no sería nada sin los poetas. Estaría más vacía. La música está a la misma altura. Personalmente, la poesía me sirvió como exorcismo de un dolor insufrible por la pérdida de mi mujer debida a una leucemia. El papel y la pluma me sacaron del pozo profundo y oscuro en el que estaba para sobrevivir y poder servir así a mis hijos, a la familia y a mi profesión.

¿Por qué firmó esas primeras obras con el seudónimo de Ramiro Popa?

-Me gusta el anonimato. No hay fotos mías en los tres primeros libros. La razón es porque nací el día de San Ramiro y fui, durante años, militar. Fue toda una experiencia vital ser oficial de Infantería de Marina. Aquello da carácter y potencia la lealtad y el sacrificio por algo sin pedir nada a cambio.

¿En qué trabaja ahora?

Tengo cosas entre manos: un libro de cuentos acabado, una compilación de sonetos como guiño a los clásicos e iniciar otro poemario. En el anaquel del olvido tengo un esbozo de novela corta futurista y una obra de teatro sin finalizar desde hace 20 años. Cuando me jubile intentaré acabarlas.

Como profesor, ¿cree que los jóvenes se acercan más a la poesía?

A veces recito poemas en clases de guardia o en tutoría, amén de temas de ciencias que suscitan curiosidad. Luego les invito a comentar. Les sorprende que la poesía de Quevedo, Machado, Neruda, Lorca, Cernuda y otros suene tan bien. Algunos me piden la referencia de los libros. La ratio la desconozco porque no he hecho un estudio estadístico al respecto. Si sé que cuando se les declama bien, viviendo la poesía, un poema universal captura su atención. Y se ve en sus caras.

¿En qué empleará el dinero del premio? ¿Se dará algún capricho?

Lo donaré íntegramente a la lucha contra la leucemia. Concretamente, a la Fundación José Carreras. Todo lo que consiga en literatura será donado a buenas causas. Con mi sueldo vivo de sobra gastando menos de lo que gano. Hacer una obra de caridad me hace sentir mejor, da ejemplo y, además, es una promesa que hice.