«Prefiero no hacer cuentas para que no me dé 'pesambre'»

Para Juan Matas la colombicultura más que una pasión, es su vida. A ella dedica varias horas cada día en el pequeño huerto que tiene detrás de su vivienda en la pedanía murciana de San Ginés. El acompasado gorjeo del alrededor de un centenar de palomos que alberga en este oculto trozo de tierra da cuenta de la dimensión de la afición de este septuagenario, que no ha escapado a la avaricia de los amigos de lo ajeno. «Yo estaba acostado en mi casa por la noche y no me enteré», recuerda. «Se llevaron 54 palomos y solo he conseguido recuperar tres». Juan no hace cuentas, para evitar «la 'pesambre'». El impacto de este robo, remarca, no es tanto económico -que también dado el elevado precio que se paga por algunas de estas aves-, como emocional. «No tiene precio. Es el valor que tenían para mí».

Matas, de voz ronca y contundente, solo tenía seis años cuando le picó el gusanillo de la colombicultura. Aprendió junto a su tío, ya fallecido, y nunca ha abandonado. Jubilado de la construcción, dedica ahora varias horas cada día a dar de comer a las aves, limpiar sus jaulas y entrenarlas para la competición. «Les enseñamos desde pequeños», explica, mientras mira ensimismado un grupo de palomos tiznados de colores que persiguen a una hembra. «Solemos tardar un año en prepararlos para competir».

Juan reconoce que algunas de estas aves, especialmente las que despuntan en las competiciones, pueden alcanzar un elevado precio en el mercado. «Yo he vendido dos en dos millones de pesetas», explica este anciano, que rememora, orgulloso, a 'Fénix' y 'Cola roja', sus dos ejemplares más avezados.

Tras sufrir el robo en su trozo de huerta de San Ginés, Juan asegura que presentó una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. No se logró, sin embargo, detener a nadie. Él, sin embargo, tomó nota y reforzó la seguridad de su palomar con una gruesa puerta de hierro. Unas medidas que, asegura, ya están adoptando también otros aficionados de su entorno cansados de los asaltos. «La otra noche, en La Alberca, a un amigo mío le quitaron 34».

«Mejor no pescarlos»

Juan explica que también conoce casos de colombicultores que han recibido una oferta para recuperar sus ejemplares tras sufrir uno de estos golpes. «En Lo Campano le han pedido a gente 100 euros por recuperar su palomo», cuenta.

Estos aficionados parecen tener sospechas de quiénes pueden estar detrás de estos robos, pero prefieren no ahondar demasiado en ello. «Es mejor no pescarlos para no meterse en problemas», reconoce Juan, que opta por confiar en la cría de su colonia y por preparar a otros ejemplares que, varias días a la semana, harán las delicias de los aficionados en el 'pueblo de los palomos'.