«Los políticos deberían verse así»

Tres míseras velas se ocupan de 'iluminar' la tragedia que viven a diario Lorenzo y Encarna. «Es como nadar a contracorriente mientras te ahogas; si no fuese por mis hijos ya no estaría aquí». Se hace un silencio sepulcral en el salón. Él mira a su esposa, pero no encuentra palabras para consolarla. El matrimonio llegó a tener dos pisos y regentó una tienda gracias a sus respectivos trabajos, hasta que la salud le falló al cabeza de familia y comenzaron a sufrir, una tras otra, las cornadas de las crisis. La última se la ha dado una compañía eléctrica que los ha hundido en la pobreza energética. «Si pagábamos la luz no teníamos para comer», lamenta la mujer mientras contiene las lágrimas.

La compañía cortó el suministro del piso, situado en el barrio de Las Tejeras de Alcantarilla, en diciembre, en pleno temporal de lluvias que azotó la Región. «Vamos por casa como cebollas», bromea Encarna esbozando una tímida sonrisa. Llevan puesto abrigo, jersey, camiseta interior, bufanda, leotardos... porque en plena ola de frío polar no tienen electricidad y la temperatura de su domicilio no llega a 3 grados centígrados a las 13.38 horas.

«Por la noche, cuando estamos hablando en el salón, nos sale vaho de la boca». Para ducharse y lavar la ropa tienen que ir a casa de amigos o familiares. «Comemos caliente gracias a que la cocina va con butano». Lorenzo se queja amargamente de que no se merecen lo que están pasando: «Me he pasado cuarenta años trabajando sin parar». Empezó a agachar 'el lomo' con 13 años, primero, en la construcción, luego en un almacén, después en una empresa de aluminio, y finalmente se hizo autónomo para hacer portes a una agencia de transportes.

«He recorrido España entera». Pero su vida frenó en seco en 2015 tras sufrir dos operaciones de hernia y varios síncopes vasovagales, que le hacían perder el conocimiento. «Llevo de baja quince meses y al final me despidieron». Su mujer corrió la misma suerte y la economía familiar cayó en picado. Con 600 euros mensuales solo pudieron seguir pagando la hipoteca tras pactar con el banco dos años de carencia (103 euros al mes). Entretanto las facturas de luz se fueron amontonando hasta sumar 1.267 euros. «Cortaron la luz sin avisar», denuncia el matrimonio.

La compañía no cumplió el artículo 59 de ley de Vivienda de la Región, impulsada por el Gobierno autonómico, y que establece que las empresas de agua, luz y gas no podrán cortar ningún suministro sin informar antes a los Servicios Sociales. «Nos tuvimos que enganchar ilegalmente a la red y en plena gota fría nos volvieron a cortar la luz». Además, la eléctrica inició un procedimiento monitorio en un juzgado de Primera Instancia de Murcia para cobrar los recibos y 777,84 euros de multa. Ya han pagado una factura de 258 euros y 388 euros de la sanción. «Sin embargo, la compañía nos dice que no reestablecerá el suministro hasta noviembre de 2017. Primero tenemos que pagar todas las facturas y las cuotas de la multa».

Además, tendrán que abonar 700 euros por volver a darse de alta en la red y ahora solo disponen de 600 euros al mes. «Estamos desmoralizados». Encarna lleva año y medio tratando de que alguien le dé una oportunidad laboral. «Tengo experiencia en la hostelería, de recepcionista, dependienta, limpiadora... y no me cogen porque tengo 52 años».

Como el apagón energético va para largo, sus hijos están viviendo ahora en casa de sus respectivas novias. «Decidimos que ellos no sufran este frío». Al hijo mayor, de 26 años, con un título de Montaje de Equipos Informáticos, solo le ha 'contratado' una empresa de reparto, que le da de alta dos horas por trabajar diez. El menor, de 18 años, no puede trabajar porque sufrió un accidente de tráfico. «He puesto en venta mi camión por 15.000 euros, un Iveco con capacidad para cargar 12.000 kilos, lona y puerta elevadora (Teléfono: 600 38 78 19)», apunta desesperado Lorenzo.

Ya no saben qué hacer para seguir haciendo frente a la hipoteca y recuperar el suministro eléctrico. «Le he dicho al banco que me he quedado sin luz por pagar la hipoteca y le he pedido que nos renueve la carencia por otros tres años y no responden», critica Encarnación. Esta medida se puede prolongar 5 años, pero la entidad, después de venderles el otro piso que tenía el matrimonio por 35.000 euros, ahora les ofrece que entreguen su domicilio como dación en pago, lo que supondría quedarse en la calle, o que amplíen la hipoteca más años incrementando la letra actual de 103 a 203 euros. «Los políticos tenían que verse en esta situación», zanja Lorenzo. Encarna milita en el PP, pero no descarta acudir a la Plataforma de Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Chabola helada en El Campico

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades defiende que las compañías eléctricas no están incumpliendo la ley regional de Vivienda y recuerda que el pasado 20 de diciembre el Gobierno central firmó un acuerdo con el PSOE para reformar la ley del sector eléctrico prohibiendo los cortes de luz a hogares «extremadamente vulnerables». También subrayan que la Consejería otorga ayudas a los ayuntamientos para cubrir gastos de primera necesidad, como pañales y comida, así como recibos de luz, agua y gas. Unas 4.453 familias se beneficiaron de esas ayudas en 2015.

Desde la PAH, Paco Morote critica que «el acuerdo entre PP y PSOE continúa sin ofrecer ninguna solución». Morote reclama al Gobierno autonómico que «aplique en toda su intensidad ley de Vivienda de la Región, así como la Directiva 2009/72 de la Comisión Europea que obliga a los estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y prohibe los cortes de suministro en períodos críticos como el invierno».

A Joaquina, que habita una infravivienda en el paraje chabolista de El Campico, las instituciones europeas le suenan a algo tan lejano como la Administración local. «¡El Ayuntamiento de Alcantarilla debería darnos más ayudas porque en El Campico estamos enfangados!», clama mientras se frota las manos muerta de frío.

El armazón de ladrillo de su 'casa' contrasta con su reluciente puerta blanca, con pomo dorado, más propia de un chalé. En la entrada hay apiladas ramas de árbol, tablones, restos de puertas... de las que cuelgan pequeñas gotas de lluvia convertidas en 'estalactitas'. «Todo esto lo echamos en la chimenea». El fuego es su única defensa contra la pobreza energética y la ola de frío. «Lo estamos pasando como podemos». Joaquina, su hija, de 4 años, y su marido sobreviven a diario con los 15 euros que sacan recogiendo chatarra, pero el temporal les impide salir a la calle a rebuscar en la basura. «Hoy solo tenemos para comer patatas».

Poblado de la mafia

Algunos han corrido peor suerte en El Campico y la nevada del pasado miércoles obligó a una familia a huir de la caravana en la que malvivían. Las calles están sin asfaltar y la mezcla de nieve y tierra lo enfanga todo. También se levantan sobre el lodo medio centenar de chabolas en un paraje de una pedanía de Murcia. Atanás, su mujer, y sus tres hijos de 3, 4 y 7 años, sobreviven en una chabola construida por el cabeza de familia con palés. «Todo lo que tenemos lo cogí de la basura», explica este búlgaro de 28 años. En el interior de la chabola, sus hijos se resguardan del frío pegados a un calefactor; mientras, a la intemperie, la madre controla el pollo que está asando. «Este horno lo arreglé yo», sonríe mostrando un diente de plata.

En este paraje hay medio centenar de familias búlgaras y todas están enganchadas ilegalmente a la red. La mayoría fueron traídas en furgoneta desde su país por una mafia. «Tuvimos que pagar 100 euros cada uno para venir a España». La familia de Atanás llegó hace seis meses. «Ya no les debo nada, solo trabajo para mí». Su tajo diario consiste en recoger chatarra y, de vez en cuando, ganarse un jornal en el campo. A unos metros, Svetanka y su hijo 'habitan' una chabola con puertas como paredes y somieres de tejado.

La chabola está envuelta por una lona que anuncia el último Opel Astra: es el consumismo puesto al servicio de la pobreza para evitar goteras. La cama es un sillón que comparte con su hijo y las noches las pasan a oscuras. «No me importa vivir así, no tengo nada en Bulgaria y vine a España a ganar dinero».