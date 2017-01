El TSJ de la Región de Murcia no ha admitido por su cuantía el recurso presentado por un jubilado que reclamó que le fuera tenido en cuenta el tiempo que pasó en Renfe como soldado en prácticas para fijar el importe de su pensión. El TSJ no ha admitido su recurso porque la cuantía del asunto no llega al mínimo que se exige para que un asunto llegue hasta esa sala.