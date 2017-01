Cruz Roja pagó la luz a 776 familias el año pasado

«En mi casa hace más frío que en la calle y cuando no podemos soportarlo nos vamos a la sala de espera del hospital Reina Sofía para calentarnos». Asunción, nombre ficticio, prefiere preservar su anonimato a petición de sus tres hijos. «No quieren que aireemos nuestras necesidades», asegura. Vive en el barrio del Infante en una vivienda por la que paga 45 euros de alquiler. Saca adelante a sus tres hijos menores de edad con 300 euros de un subsidio del IMAS.

Acaba de volver de la oficina de la compañía eléctrica muy enfadada. En diciembre el recibo de la luz fue de 35 euros. «Me ha subido unos 10 euros y ha sido por un calefactor que me regalaron y que tenemos en el baño para ducharnos, pero esto no va a volver a pasar. Ni mi pareja ni yo lo pondremos más cuando nos duchemos, solo lo enchufaremos para los críos».

Ese aparato y la televisión son los únicos electrodomésticos que conectan. «El radiador de aceite es un adorno más de la casa». Los 13 euros de más respecto de la factura anterior le han descuadrado todo el mes. Tanto ella como su pareja llevan en paro ocho años y se han convertido en funambulistas económicos. La mayor parte de los ingresos va a parar a la comida y al alquiler, aunque acumulan 2.000 euros de atrasos.

«Debemos elegir entre comer y tener un techo, o pasar frío; y elegimos lo segundo». Cada vez que sus hijos llegan a casa lo primero que hacen es ponerse un forro polar, un jersey grueso... así hasta cinco mangas. «Estos días el frío es insoportable y se te mete en el cuerpo».

La imposibilidad de hacer frente a la factura eléctrica ha llevado a esta familia a recibir varios avisos de corte de suministro. «Cruz Roja ha evitado que esto suceda pagándonos el recibo y estamos muy agradecidos».

10% de los ingresos a energía

Murcia es una de las autonomías con mayor incidencia de pobreza energética. Lo dice el último informe sobre de la Asociación de Ciencias Ambientales. De él se desprende que en Murcia hay 237.000 personas que destinan más del 10% de sus ingresos a gastos de energía y que 287.000 hogares murcianos no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada en invierno. Esto ha propiciado que las ayudas para pagar la luz, el agua o el gas sean las más demandadas a organismos públicos y a ONG's. Cruz Roja de Murcia asistió el año pasado a 776 hogares que no podían pagar las facturas.

Una de esas familias es la de Youssef. Este marroquí vive en una casa antigua, en mitad de la huerta del barrio del Progreso, con su mujer, su hijo de 6 años, y su hija de 2, con síndrome de Down. «A ella es a la única que le ponemos el radiador porque tiene las defensas muy bajas y enferma con frecuencia», indica el padre de familia. Su vivienda es gélida. Una de la habitaciones es un almacén de mantas y ropa de abrigo apiladas en columnas que llegan al techo. Son las 18.30 horas y el frío se cuela por las rendijas de la fachada. El techo está lleno de humedad.

El vaho acompaña sus lamentos por no disponer de una casa adecuada a las necesidades de su familia. «Con el paro no llego a fin de mes. Tenemos para comer, para el alquiler y el agua. Hemos pasado por momentos muy malos en los que han estado a punto de cortarnos la luz, pero Cruz Roja nos ayuda».

Youssef explica que «si viviera solo con mi mujer no me preocuparía porque hemos pasado por situaciones peores, pero tengo dos niños pequeños y uno de ellos tiene una deficiencia. Pensar que me quitan la luz y que tienen que vivir en una casa helada y a oscuras hace que se me salten las lagrimas».