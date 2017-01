La Aemet eleva a nivel naranja la alerta por nevadas en el Noroeste de la Región

Tampoco ni AEMET ni nadie advirtio de que serian varios dias de nieve y tan fuerte , Murcia , no esta preparada para estas situaciones .

Lo unico que puedo decir es que hace 2 dias me quede atrapado en la subida al puerto de la cadena con una ventisca de nieve tremenda todos los coches parados y asi 3 horas que tuve que aguantar , llame al 112 y a trafico y no me solucionaron nada fue un milagro salir de alli vivo .