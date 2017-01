El PSOE acusa al presidente de usar «armas de trilero» para retrasar el 'caso Auditorio'

El secretario de Comunicación del PSOE-RM, Emilio Ivars, acusó ayer al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, de querer retrasar el proceso del 'caso Auditorio' y de «intentar burlar con armas de trilero los contundentes indicios encontrados hacia su persona en la comisión de cuatro delitos gravísimos, tres de ellos además tipificados como delitos de corrupción».

Ivars se refería así, en un comunicado de prensa, a la petición realizada por la defensa de Pedro Antonio Sánchez a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de que devuelva las diligencias del caso al Juzgado de Lorca para que este complete la investigación.

Según Ivars, «si no se hubieran puesto impedimentos por parte del PP, hoy Pedro Antonio Sánchez estaría ya siendo juzgado por los delitos presuntamente cometidos y claramente acreditados con indicios por parte de los órganos judiciales de Lorca».

«Vuelve a intentar retrasar el proceso, con su petición de que todavía no se admita la causa contra él en el Tribunal Superior de Justicia y se devuelva a Lorca para seguir practicando diligencias, una práctica propia de trileros que no aceptan las reglas del juego y que no quieren colaborar con la justicia», añade.

Ivars señala que «la Región no merece tener a un presidente enredado continuamente con la justicia».