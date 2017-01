La tercera jornada de ola de frío arranca con una veintena de carreteras cortadas

Los recursos sino se tienen se buscan, se trasladan , se mueven, se hace algo, pero no se tiene a la gente que les paga atrapadas en medio de la nieve de una autovia durante 7 horas por una mala gestion

Muy bien queridos lectores, después de 7,5 hs. de retraso,al fin pude llegar desde la comarca del Bajo Guadalentín a la comarca del Noroeste, desde los pies de Sierra Espuña, hasta los de la Peña Rubia, rodeando por la Autovía de Albacete, Venta del Olivo, Calasparra y por fin Cehegín,gastando más recursos y tiempo que lo habitual, ya que, por la Autovía del?Peaje Encubierto?, resultó imposible.

No han corrido la misma suerte, decenas de conductores que,sin mantas, sin información y sin ningún tentempié, quedaron en el interior de sus vehículos, entre otros, muchos profesionales entre los que se encontraban varios facultativos médicos que tenían que cubrir sus plazas a las 15:00 hs. En determinados Centros de Salud y de Urgencias de la Comarca, y ¿Por Qué?, por lo que había dicho anteriormente, por estar gobernados por inútiles potenciales, desertores del arado, que tienen una ?plaza? de político, solo para poder cobrar un sobresueldo más que digno, o mejor dicho, más del que se merecen, que dicen tenerlo todo bajo control, cuando sucede todo lo contrario, y como siempre,mienten más que hablan y por supuesto, ni prevén ni solucionan; y, como no hay bochorno ni arrepentimiento, tampoco dimiten; pero eso sí, siguen al compás cantando el viejo cuplé de Luisita Esteso en sus mejores tiempos ?la vergüenza la perdí, pero vivo superior.

? Y para terminar de arreglarlo todo y redondear el día, aunque no venga a cuento, me entero de la subida del precio de la luz. ¿Era de suponer?,pues casi que sí, no se puede esperar nada bueno de políticos ladrones, sino el de estar al compás con empresas ladronas?