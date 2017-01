El temporal deja la actividad industrial de Yecla al mínimo y bloquea el casco urbano

Colapso. Es el término que vivieron las carreteras que comunican Yecla con las provincias de Albacete y Alicante, y Jumilla con la Venta del Olivo. El espectacular manto de nieve que cubrió el Altiplano generó graves problemas en la principal vía de comunicación de la comarca, la carretera N-344, que fue cortada en sentido norte. Tampoco pudieron atravesar el puerto jumillano los vehículos de más de 3.500 kilos y se prohibió el tráfico por la RM-714.

Una tormenta de nieve y viento dejó una capa de unos diez centímetros de espesor en el casco urbano yeclano. Fue imposible mantener abiertas todas las vías de comunicación. Por suerte, no hubo que lamentar heridos en los accidentes de tráfico que se produjeron. Muchas empresas decidieron cesar la actividad ante la imposibilidad de que sus trabajadores se desplazarán a los polígonos de Yecla y por la falta de suministro eléctrico.

En el casco urbano el panorama no fue mejor. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Zornoza, instó a los vecinos a no coger sus coches. Las diez toneladas de sal y el trabajo de veinte operarios no evitaron que el corazón del municipio fuese intransitable. De hecho, el servicio de recogida de basuras se suspendió ante la imposibilidad de que los camiones accedieran a algunas calles.

La Policía Local sufrió problemas con las comunicaciones telefónicas todo el día y tuvo que auxiliar a los vecinos bloqueados con sus coches. Los servicios sanitarios atendieron a varias personas por caídas. A consecuencia del temporal, dos torres de alta tensión se colapsaron. Esta situación provocó cortes en el suministro eléctrico con temperaturas rozando los cero grados. En Jumilla, la nieve también provocó cortes de iluminación en diferentes puntos del municipio y varios operarios de Iberdrola trabajaron a destajo para solucionarlo. También hubo problemas con la señal de internet.

El espesor del manto blanco en zonas rurales montañosas, como las sierras de Santa Ana y la del Buey, el Castillo o el Carche, alcanzó veinte centímetros de espesor. En El Carche una furgoneta acabó volcada en una cuneta. El personal del Ayuntamiento no cesó de arrojar sal en los alrededores de los centros de salud, colegios y otros edificios públicos para evitar la creación de placas de hielo y caídas. El edil de Tráfico y Policía Local, Eugenio Aguado, aconsejó a la población no salir a la calle «si no es estrictamente necesario». Juanjo Pérez Martínez, miembro del grupo Meteochat Sureste, explicó que «la precipitación hizo que la cota de nieve se desplomase hasta los 350 metros».

También precisó que la «tormenta de nieve se produjo a la altura de Los Badenes, al pasar la pedanía de la Fuente del Pino dirección Yecla». Al cierre de esta edición, tres carreteras comarcales continuaban cerradas y en otras dos la Policía Local de Yecla recomendaba no circular ante la acumulación de nieve y de capas de hielo. Precisamene una gélida placa impedía el acceso al monasterio jumillano de Santa Ana.