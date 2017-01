Segunda cruz para Don Felipe

El presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, invitó ayer en la inauguración de Fitur a los Reyes de España a visitar Caravaca de la Cruz con motivo del Año Jubilar. Pero se fue sin una respuesta. «Ellos tienen interés y les hemos invitado, pero todo el mundo entiende que la agenda de Sus Majestades los Reyes es complicada. Yo confío en que, si hay una oportunidad de poder organizarlo, ellos lo van a apoyar», dijo Sánchez, quien les entregó la cruz que «llevan los hermanos mayores de la Cofradía». Eso sí, Sánchez apuntó que, de esta forma, «el Rey ya tiene dos cruces, una que se pone en su solapa y la de hoy».

La Región de Murcia, de hecho, fue una de las tres comunidades que Don Felipe y Doña Letizia visitaron ayer en su 'paseo' por la apertura oficial de Fitur, y se interesaron por los dos grandes proyectos que este año dará a conocer la Región en la feria internacional, tanto el Año Jubilar como el Mar Menor. Así, el jefe del Ejecutivo regional explicó a los Reyes «lo que estamos haciendo para recuperar este sitio tan especial para la Región» que es la laguna salada, e indicó que la Comunidad está trabajando para que este entorno «siga siendo un lugar con tantos atractivos para el deporte náutico, el descanso y disfrute de un entorno muy diferente y casi único en Europa».

Durante la inauguración del expositor de la Región, el presidente Sánchez presentó una oferta turística «completa, diversa y de muchas sensaciones» debido, según dijo, a que es una comunidad «con distancias cortas, un sitio ideal para descansar y disfrutar». Además, el jefe del Ejecutivo autonómico valoró positivamente las cifras de turistas internacionales que visitaron la Región el pasado año. «El turismo en Murcia está dando muy buenos resultados. En 2016 el turismo internacional superó el millón de visitas. Nunca antes habíamos conocido esa cifra», subrayó.

En esta línea, el presidente insistió en que va a seguir apostando por abrir el aeropuerto internacional de Corvera y también para que el AVE llegue a Murcia ya que, a su juicio, «el turismo es el sector en el que más se puede crecer en menos tiempo». «Estamos dando buenas cifras turísticas con unas infraestructuras regulares, pero vamos a conseguir tener las mejores, y las vamos a tener ya, en esta legislatura sin ninguna duda», recalcó.

Floración y religión

Pero los Reyes no solo se llevaron la apreciada insignia de la Cofradía de la Vera Cruz e información sobre el Año Jubilar y el Mar Menor. Tanto Don Felipe como Doña Letizia recogieron, de manos del alcalde de Cieza, Pascual Lucas, el programa de actividades de 'Floración', una verdadera fiesta (no solo) de la naturaleza que se celebrará del 24 de febrero al 26 de marzo, y donde «el patrimonio, el deporte, la música y la gastronomía, con una feria gastronómica de alto nivel (SaborArte), acompañarán a la floración de los campos», señaló el primer edil. No solo eso. 'Floración' supone «el primer plan para la dinamización turística y económica de Cieza, organizado por el Ayuntamiento, y gracias al cual se generarán más de cincuenta puestos de trabajos indirectos».

Gracias a este programa de actividades, Cieza espera «miles de visitas de turistas de Murcia, España y Europa» durante ese mes, con el que el municipio espera que «los comercios, los restaurantes y las empresas turísticas ganen», apuntó Lucas.

En la jornada de ayer, además, tuvo como protagonistas a la gastronomía de la ciudad de Murcia, la Semana Santa de Jumilla, las rutas senderistas y cicloturistas de Mazarrón, la judería de Lorca, el ecoturismo de Sierra Espuña o las rutas del vino que harán las delicias de los visitantes a los municipios de Bullas y Yecla.

Los esfuerzos de la delegación murciana estarán centrados hoy en vender el Año Jubilar y la Región de Murcia «como nuevo destino religioso», en una intervención que correrá a cargo del presidente de la Comunidad. Sin embargo, la jornada también dejará tiempo para mostrar el carnaval de Cabezo de Torres, la oferta turística de Alcantarilla y el potencial regional como «destino ecuestre».

Además, la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, presentará el Museo del Enclave de la Muralla, y Puerto Lumbreras exhibirá su oferta centrada en la semana Santa. Asimismo, y desde las 10.30 a las 18.30 horas, el expositor de la Región ofrecerá un taller de joyería, en el que se elaborarán cruces de Caravaca artesanas. Participarán un grupo de jóvenes discapacitados de la Asociación Apcom de Caravaca de la Cruz.