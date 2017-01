Sánchez reanuda con Puig la cruzada sobre los recursos hídricos y la financiación

El presidente Pedro Antonio Sánchez mantendrá en «los próximos días» un encuentro con su homólogo de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, «para avanzar en cuestiones comunes», según anunció ayer la consejera portavoz Noelia Arroyo. Será el primer encuentro de la campaña territorial que emprenderá Sánchez de cara a la financiación autonómica, el agua y las infraestructuras, tras el anuncio que hizo el martes en la Conferencia de Presidentes autonómicos. No será la primera vez que se verán ambos mandatarios para abordar los mismo asuntos, ya que lo hicieron en abril del año pasado, cuando Ximo Puig visitó Murcia. La novedad estriba ahora en la inminencia de los trabajos técnicos sobre el nuevo modelo de financiación.

Arroyo confirmó que también habrá otro encuentro con el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, para tratar sobre un futuro pacto nacional sobre el agua. Recordó que habrá una reunión en Murcia y otra previsiblemente en Toledo. García-Page pretende que ese supuesto acuerdo no se centre solo en el Tajo, sino que incluya otros ríos y la desalación.

Murcia tendrá que designar al técnico que enviará a la reunión de expertos autonómicos que avanzarán en los trabajos sobre el nuevo modelo de financiación, con el objetivo de que entre en vigor este año. Arroyo señaló que la negociación «va a ser durísima y muy complicada», si bien indicó que la sensación tras la reunión del martes en el Senado es que hay buena predisposición, que el encuentro ha sido útil, hay posturas comunes y no se hará a costa de beneficiar a unos para perjudicar a otros. En este sentido, Noelia Arroyo apostilló que «si no hay unanimidad no habrá nuevo modelo de financiación autonómica»,

El PSRM sitúa el origen de la mala financiación en las transferencias de sanidad y educación que negociaron Aznar y Valcárcel

El presidente Mariano Rajoy puso los pies en el suelo al advertir de que hay menos dinero para repartir entre las comunidades autónomas del que hubo en el año 2007, ya que los ingresos del Estado han sufrido una merma de 20.000 millones de euros. Pocos conciben que haya comunidades autónomas que tengan que perder dinero en beneficio de otras, por lo que la hucha tiene que crecer necesariamente. En relación a los trabajos técnicos previos, el Ministerio de Hacienda ya se comprometió en el año 2015 a iniciar este proceso, precisamente a petición del Gobierno murciano.

Tovar culpa al PP

El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, aseguró que «el único culpable de que todavía no se haya revisado el sistema de financiación autonómica es el PP, que lleva ya tres años retrasándolo». Recordó que cuando ha tenido la oportunidad de revisar este sistema, el Partido Popular «no lo ha hecho». «Esta revisión acumula tres años de retraso», denunció.

A su juicio, la Región de Murcia no puede conformarse con más retrasos. «Los murcianos necesitamos un sistema más sencillo y que contribuya a la solidaridad». Se mostró partidario de pedir compensaciones al Gobierno de España por más de tres años de retraso, bien exigiendo retroactividad del nuevo modelo, o mecanismos compensatorios en relación al pago de deuda, o mayores inversiones estatales. Consideró una mala noticia que con 20.000 millones de euros menos se quiera modificar el sistema. Subrayó que Murcia «es injustamente la comunidad peor financiada desde que Valcárcel negoció con Aznar las transferencias de sanidad y educación».