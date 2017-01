Un poco de felicidad

No fue un día más: cayó la nieve sobre una Región necesitada de alegrías, de romper las rutinas individuales, las inercias políticas, los atrasos lastrantes. Llovió nieve y casi todo el mundo, al menos durante un minuto blanco, fue más feliz. La pudimos ver meciéndose sobre los naranjos, fundiéndose con la arena, peleándose como una adolescente con las chimeneas echando humo, obligando a los pájaros a emigrar de sus ramas; la nieve bienvenida, todos haciéndose mil fotos a su lado, brindándole sonrisas, incluso confidencias. Bienvenidos el aire puro y la alegría con bufanda de los estudiantes, las pandillas de amigos jubilosas, los voluntarios y la buena gente que procura que esta fiesta del frío no fastidie aún más a los que viven sin hogar donde caerse helados.

Ha traído la nieve, como una bendición pasajera, el regreso a la infancia de los que ya son ancianos, la arrebatadora energía de los niños enloquecidos con los muñecos de nieve, la belleza con inesperado rostro que se apodera de tejados y parques, de las riberas del río y de las viejas ermitas. La nieve que convierte en un placer sencillo unos guantes confortables, hace gozar del milagro del fuego en las cocinas de las ventas alejadas del ruido e invita a contemplar ese paisaje extrañísimo de huellas que se multiplican y que nos hablan de cómo somos: la curiosidad que nos mantiene vivos, el deseo de juego hasta el final del último de nuestros inviernos, los abrazos de los enamorados, los hijos orgullosos de esos padres que corren a llevarles a los campos nevados, esos mismos padres recordando agradecidos a los suyos. Todo ese silencio inmaculado ya nos encargaremos nosotros de romperlo más tarde con nuestras broncas.

Me gusta imaginarme historias contemplando huellas sobre la nieve, que siempre me hacen recordar las que dejaría el capitán Lawrence Oates la mañana de marzo de 1912 en la que, sin apenas salud y dependiente de sus compañeros, salió de su tienda, a cuarenta grados bajo cero, para alejarse y dejarse morir en las nieves eternas de la Antártida. No quería ser una carga para nadie y dejó esta nota a su equipo: «Voy a salir y puede que para un tiempo». Ese sacrificio te deja helado, pero también te hace admirar a tus semejantes.

La nieve caída en las terrazas, sobre las bicicletas en los patios, las pestañas, los escaparates de las confiterías, tus patines de Reyes, las cestas de la compra recién hecha, los anhelos...; la nieve que se hace tanto de rogar, el esplendor del Noroeste, las playas a las que acuden almas inquietas, la gente amable y la pregunta inevitable: ¿Qué se come cuando nieva? Cae la nieve y piensas: ojalá tanta estupidez y problemas como aguantamos cada día cayeran sobre nosotros tan solo «como un poco de nieve que no oprime», a la que Cernuda cantaba en sus versos.