Más de 40 niños quedan atrapados en dos autobuses escolares en Lorca

La nieve dio ayer algún que otro susto, como el que vivieron varios alumnos de Lorca. Dos autobuses, con unos 40 escolares a bordo, se vieron sorprendidos por la intensa nevada y se quedaron atrapados en la carretera sin poder continuar su viaje. Sin embargo, los alumnos llamaron a sus padres por teléfono móvil y estos lograron llegar hasta ellos con todoterrenos y llevarlos a casa sanos y salvos. Los conductores de los autobuses permanecieron en el interior de sus vehículos por espacio de varias horas hasta que los equipos de emergencia lograron abrirse paso hasta el lugar donde permanecían atrapados. Poco después fueron remolcados con grandes tractores.

El conductor del autobús que hace cada día la ruta de Lorca a Zarzadilla de Totana, Óscar Marín, contó a 'La Verdad' que llevaba a doce escolares y que la nieve le obligó a parar en la recta conocida como Casas Nuevas. «A la altura de la Casa de Romera no hemos podido continuar. Ha sido imposible. Poco antes había dejado a los escolares de Zúñiga. Los padres me llamaron y me dijeron que no entrara al pueblo porque había dificultades, que ellos saldrían a las afueras para recogerlos en todoterrenos. Hemos seguido, pero ya ha sido imposible», explicó.

Los jóvenes fueron rescatados unos minutos después. «Hoy en día con los teléfonos móviles todo se resuelve rápido. Han llamado a sus padres y han venido pronto. Yo he tenido que permanecer hasta que me rescataran», añadió Marín. Horas después, varias unidades de emergencia llegaban hasta él y conseguían arrastrar el vehículo. Exactamente igual ocurrió con otro autobús que tampoco pudo proseguir su marcha. Este llevaba en su interior a una treintena de escolares que acuden cada día a Lorca a distintos institutos procedentes de varias pedanías, y que acabaron siendo rescatados por sus padres.

Alto de Purias

Otro problema se vivió anoche en el Alto de Purias, en la autovía de Águilas. Un camión se salió de la carretera, hizo la tijera y bloqueó la calzada en dirección a Lorca. Más de quince coches quedaron atrapados. La Consejería de Fomento movilizó un dispositivo para llevar comida, alimentos y bebidas calientes a estos automovilistas. Los carriles en dirección a Águilas quedaron cortados por la nieve. Poco antes de la 11 de la noche, la situación se normalizó.

A lo largo del día se registraron varios accidentes en distintas vías. Vecinos de La Paca se quejaron de la «falta de previsión». Varios vehículos del Servicio Municipal de Emergencias transitaron la zona para ayudar a algunos automovilistas que, al igual que los 40 alumnos, también se quedaron atrapados.