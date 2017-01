La nevada trastorna a la Región

Se recibió con la misma sorpresa y alegría que un regalo inesperado. El mayor temporal de frío y nieve en décadas se extendió ayer por los cuatro puntos cardinales de la Región, contagiando a su paso de un ambiente festivo y risueño que brotaba a medida que arreciaban los copos. La histórica nevada, que penetró a primeras horas de la mañana por las playas y localidades más cercanas a la provincia de Alicante y se fue propagando hacia el noroeste con el transcurrir de la jornada, fue recibida por los murcianos con la dichosa fascinación de quien asiste a un acontecimiento casi insólito.

LAS CIFRAS DEL TEMPORAL 431 llamadas relacionadas con la ola de frío gestionó ayer Emergencias. 108 incidentes se produjeron en la jornada debido al fuerte temporal. 200 efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se movilizaron por las carreteras. 7 máquinas quitanieves tiene a su disposición el Ministerio para ayudar en Murcia. 25.200 tuits acumuló el 'hashtag' #Murcia debido al peso de la nevada en las redes. -9º grados llegaron a marcar los termómetros en la zona de Campo de San Juan.

La satisfacción, no obstante, se vio empañada por los cortes de carreteras y por algunos incidentes, principalmente, la desaparición de un hombre, de 33 años, que salió a correr por el monte Roldán, en Cartagena. Su hermanó alertó a las 15 horas de que el deportista partió a las once de la mañana sin teléfono móvil, con poca ropa de abrigo y sin agua y que no había regresado. Bomberos, miembros de la unidad canina de rescate y salvamento y una unidad helitransportada lo buscaron durante horas. Al cierre de esta edición, aún no había aparecido.

Las madrugadoras fotografías de Torrevieja y de las playas oriolanas de Campoamor y La Zenia cubiertas por un manto blanco de varios centímetros, que llegaba a fundirse con las olas, pronto dejaron paso a las tomadas en la costa de la Región -San Pedro, San Javier, La Manga del Mar Menor, Cartagena...- y muy poco después en el Puerto de la Cadena, anunciando ya la inminente llegada del temporal a Murcia capital.

Esta estribación montañosa y sus alrededores recibieron a mediodía la parte más voluminosa de la nevada, lo que impuso durante unas horas el uso de cadenas, obligó a prohibir el tránsito de vehículos pesados y provocó importantes retenciones -hasta diez kilómetros- en la autovía A-30, que une Murcia con Cartagena, y también en la RM-19, con San Javier, así como el corte de los accesos a la Cresta del Gallo, al Valle Perdido y a la urbanización Torreguil de Sangonera la Verde.

Pese a las inevitables molestias y contratiempos generados por esta situación, fueron cientos los afectados que decidieron afrontarla con el mejor de los ánimos, lo que les llevó a estacionar los vehículos y echar pie a tierra para disfrutar del infrecuente espectáculo. Los vídeos de la densa descarga de nieve, las fotografías del invernal paisaje y los selfis circulaban sin descanso por las redes sociales y el hashtag #Murcia alcanzó la categoría de 'trending topic' con miles de imágenes y comentarios sobre el temporal.

A la calle en pijama

Al pie del Puerto de la Cadena, los primeros avisos de que los copos comenzaban a caer sobre el municipio de Murcia surgieron desde la pedanía de El Palmar y, en concreto, desde el Hospital Virgen de la Arrixaca. Allí se vivieron imágenes inusitadas, como las de decenas de trabajadores y hasta pacientes sin más abrigo que el pijama sanitario -y, en algunos casos, incluso con el gotero-, abandonando las instalaciones hospitalarias para sentir en sus rostros las frías caricias que traía consigo el nevazo.

Superado el Puerto de la Cadena, los copos no tardaron en dejarse ver en el mismo centro de la capital, donde los murcianos asistieron, ilusionados, a un espectáculo que había esperado 34 años para repetirse. El temporal continuó extendiéndose y dejó, ya por la tarde, una notable nevada en el Noroeste que obligó a los cerca de 200 agentes que movilizó la Guardia Civil a cortar la carretera RM-702, entre Moratalla y la pedanía de Campo de San Juan; la RM-703, a la altura de Caravaca; y la RM-11, a la altura de la diputación lorquina de Purias. Pasadas las 23 horas, también se cerraron la RM-711 Lorca-Caravaca y la RM-703 Moratalla-Sabinar. A las 22.20 horas, la Comunidad activó la 'situación 2' de emergencias por los problemas en las carreteras.

La nevisca también complicó la circulación en la A-91, en Puerto Lumbreras, donde se prohibió el paso a camiones, autobuses y vehículos articulados. A lo largo de la jornada algún automovilista perdió, además, el control y se produjeron varios accidentes, aunque ninguno grave.

Esta primera ola de frío del invierno no dejó solo problemas en el asfalto. Emergencias llegó a gestionar hasta 108 incidentes debido al temporal, principalmente de peticiones de información y retirada de obstáculos en las calles. En la diputación cartagenera de Pozo Estrecho, el peso de la nieve provocó el desplome del voladizo de una vivienda y su dueña, una mujer de avanzada edad, sufrió lesiones que, en principio, no revestían gravedad.

Lejos de remitir, el temporal dejará hoy la jornada más gélida. La Aemet activó alerta naranja en prácticamente toda la comunidad y las clases quedarán suspendidas en Aledo, Bullas, Cehegín, Moratalla, Caravaca de la Cruz y Lorca.