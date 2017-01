«Nene, ¿esto es nieve de verdad?»

Treinta y cuatro años han pasado desde la última gran nevada que cubrió la ciudad de Murcia de nieve. Y como sucedió aquel 12 de febrero de 1983, la rutina de la urbe también se vio ayer trastocada, sobre todo por el trasiego y alborozo de los miles de ciudadanos que salieron a las calles para disfrutar de lo que se les antojaba casi un prodigio. «¡Qué menos que un selfi, nene!», advertía uno de ellos en plena Gran Vía.

Durante toda la mañana se multiplicaron en las redes sociales fotografías y vídeos que mostraban a ciudadanos disfrutando de la nevada, aportes mezclados con algún que otro 'meme' sobre la poco frecuente presencia de la nieve en la ciudad. Algunos reconocían que igual es la última vez que veían nevar en la capital. «Pasó hace tres décadas. Y yo tengo ya cincuenta años. No creo que vuelva a verlo...», bromeaba un vecino del centro.

Los efectos negativos, por otro lado, se redujeron a la acumulación de tráfico en algunas avenidas de acceso a Murcia, los inevitables resbalones por la nieve acumulada en las aceras o el corte de un carril en la autovía A-30, a la altura del Puerto de la Cadena, con el desvío temporal de camiones de gran tonelaje hacia el enlace con la autovía de El Palmar. Tráfico prohibió a las 12.24 horas el tránsito de camiones y autobuses sin cadenas o neumáticos de invierno.

¿QUÉ HACÍA HACE 34 AÑOS?

Nono García Pintor

«Desde luego que me acuerdo, aunque hace tres décadas y entonces era un chiquillo. Subí al castillo de Mula con mi padre y nos tomamos una foto que conservo con cariño. Fue una aventura».

María Dolores Orenes Poetisa

«Aún no alcanzaba por aquellos años la veintena. Y todavía estaba viviendo en la casa de mis padres. Recuerdo bien que lo viví con ellos durante todo el día, tomándonos fotografías».

Alfonso Avilés Pte. Club Taurino

«Nevó más que ahora. La plaza de Los Apóstoles estaba cubierta de nieve. Y llevé a mis hijos a la Cresta del Gallo. Lo pasamos genial todos, en familia. Hoy ya tengo tres nietos»

Ana Bernal Fotógrafa

«Cuidaba de mis hermanos pequeños cuando empezó a nevar. Lo veía por la ventana. Pero le pedí a mi madre que, por lo que más quisiera, me dejara salir. Al final, lo conseguí».

Ramón Sánchez Parra Pte. Cabildo Cofradías

«Aunque hace muchos años, hay cosas que no se olvidan, por lo excepcional. Me encontraba en la calle, mientras me dirigía a mi casa. Fue una sorpresa para mí y para toda Murcia».

Andrés Mármol Maestro pastelero

«Por aquellos años andaba trabajando en un obrador de El Palmar. Llegó a la puerta un coche del Puerto de la Cadena cargado de nieve y salimos todos a lanzarnos bolas. Éramos críos».