«Mi padre nos enseñó que mi hermano mayor era el que hacía y deshacía». Juan P. E., actualmente el principal acusado por el 'caso Zumo', descargó ayer la responsabilidad del presunto fraude millonario del que se le acusa en su hermano mayor, Alfonso, ya fallecido. Esta familia se encontraba detrás de la empresa bullense Golden Bulida S.A que a finales del siglo pasado cometió presuntamente un fraude de 2,6 millones de euros en ayudas europeas para la transformación de cítricos. De los tres hermanos que encabezaban la firma, él es el único que ha llegado a sentarse en el banquillo -dado el fallecimiento de los otros dos-, dos décadas después de ese supuesto fraude. El fiscal ya avanzó, en la primera sesión, que no afrontará una petición de más de dos años de cárcel dado el innegable retraso de la causa.

En su declaración ante la Audiencia Provincial, Juan P. E. aseguró no recordar prácticamente ningún detalle sobre las compras de naranjas que realizaba la firma; remarcó que era el primogénito de la familia el que tenía una autoridad «total» sobre la compañía y sostuvo que él firmaba los documentos en barbecho. «Me enteré cuando nos citaron», recalcó el procesado a preguntas del fiscal. «Si hubiera sabido algo le juro que lo hubiera dicho». El procesado, ya de edad avanzada y con problemas de audición, se mostró visiblemente compungido durante la vista.

La Sala rechaza la nulidad

Un intermediario admite que la empresa de Bullas suscribió contratos con agricultores que no tenían producción

La segunda sesión del juicio por el 'caso Zumo' arrancó con dos horas de retraso debido a la tardanza de uno de los letrados defensores, al que le sorprendió el temporal en la carretera. Al inicio de la vista, la Audiencia dio a conocer un auto en el que rechazó la declaración de nulidad que habían pedido los letrados defensores de los 14 acusados. Estos basaron su solicitud en los más de 18 años que la Justicia ha tardado en llevar este caso al banquillo y en el error -descubierto la pasada semana- de que cuatro de los procesados, precisamente los denunciantes, no llegaron a declarar como imputados ante el juez instructor -lo que llevó a la Fiscalía a retirar la acusación contra ellos-. Una argumentación para reclamar la nulidad que la Sala rechazó. El tribunal, en su auto, descartó, igualmente, que los hechos estén prescritos, como sostenía esta parte.

El tribunal también escuchó en la fría mañana de ayer a Juan Salvador P. A., socio de una de las intermediarias valencianas que, según sostiene el fiscal, colaboró con los propietarios de Golden Bulida para la obtención de subvenciones europeas ilegales. A lo largo de su declaración, este reconoció la presunta trama, pero aseguró no haber tenido conocimiento de esta hasta que se destapó. Toda la responsabilidad la descargó, a su vez, en su socio, Ramón M., también fallecido.

Tal y como sostienen el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, Juan Salvador P. asumió que Golden Bulida llegó a firmar contratos por la compra de naranjas con personas que, bien no tenían explotaciones agrarias o que, en el mejor de los casos, no contaban con producción suficiente para cubrir las partidas reflejadas. Este procesado explicó que, al percatarse de esto, alertó a uno de los socios de Golden Bulida, el hermano mayor, Alfonso P.E.. «Me dijo que no había problemas, que lo importante es que hubiera naranjas», remarcó. El socio de esta intermediaria aseguró que su empresa suministró esas naranjas a la mercantil bullense, aunque reconoció que los cítricos eran de segundo nivel (lo que se conoce como 'destrío'), un hecho que, según sostiene el fiscal, les habría impedido beneficiarse de las subvenciones europeas.

Dinero de ida y vuelta

El representante del Ministerio Público también preguntó a Juan Salvador P. por las cuentas bancarias abiertas en el Banco de Valencia a nombre de estos «agricultores sin huerto». El fiscal sostiene que este procesado y su difunto socio actuaron de enlace para sacar el dinero que la mercantil ingresaba en esas cuentas -otro de los requisitos para cobrar las ayudas- y devolverlo de nuevo a Golden Bulida. Juan Salvador P. negó que participase en esos tejemanejes, pero dio por hecho que su socio sí que ayudó a hacer realidad esta trama.

Los magistrados escucharon, además, la declaración de Juan G. L., el jefe de compra de la mercantil de Bullas. Este reconoció que se compró en ocasiones naranja de 'destrío' para su transformación, pero remarcó que «son válidas para zumo si tienen el jugo suficiente». El magistrado Del Olmo advirtió al procesado de que en el año 2000, cuando declaró por primera vez, negó este extremo y aseguró que la 'naranja de destrío' es de mala calidad. Este defendió la existencia de un «'destrío' bueno». La vista continúa hoy con la declaración de varios funcionarios.