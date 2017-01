El día más frío en tres décadas

La de ayer fue la jornada más fría de las últimas tres décadas en la capital de la Región. Los termómetros no subieron de 4,2 grados en Murcia. En la Estación Meteorológica de Guadalupe no se había registrado una máxima tan baja en toda su serie histórica, que comienza en 1985. Los termómetros no subieron mucho más en Cartagena (se quedaron en 5,5 grados) ni en Lorca (4,7). En cuanto a las mínimas, la noche fue gélida, con grandes heladas en buena parte de la Región. En Caravaca se llegó a -7,8, en Moratalla a -7,5 y en Jumilla a -7,2. En la ciudad de Murcia también heló (-1,1).

El frío seguirá atenazando hoy a la Región, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque las mínimas subirán ligeramente. Continuará sin embargo helando en el Altiplano (-1 en Yecla) y el Noroeste (-4 en Caravaca de la Cruz). En cuanto a las máximas, en Murcia se podrían alcanzar hoy los 10 grados, un registro bastante más suave que el de ayer, mientras en Cartagena la previsión es de 12 grados.

La Aemet ha activado aviso naranja por probabilidad de nevadas intensas en el Noroeste, donde se puede llegar a los 17 centímetros de espesor, y en el Altiplano (hasta 15 centímetros). En el Guadalentín también hay aviso naranja, con posibilidad de que la nieve alcance los 15 centímetros.

La cota de nieve se situará de 400 a 600 metros al inicio del día, pero irá aumentando, de forma que se alejará la probabilidad de nieve en la Vega del Segura. Con todo, se mantiene el aviso amarillo en la capital y sus alrededores: la nieve podría volver a aparecer a primera hora.

Unos 15 centímetros

La nieve cayó ayer en casi toda la Región, del litoral a la Vega del Segura, Noroeste y Altiplano. Pero lo hizo con diferente intensidad, según los datos facilitados por Juan Esteban Palenzuela, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Región. En las pedanías altas de Caravaca y Moratalla se registraron entre 5 y 15 centímetros de espesor. En Inazares se acumularon 15 centímetros, en Los Royos (Caravaca) 6, y en Cañada de la Cruz 8.

En Sierra Espuña también nevó. Lo hizo con abundancia en La Carrasca (Totana), con más de 15 centímetros, mientras en la zona de Alhama se registraban 4 centímetros a media tarde. En la zona norte de Lorca se llegó a entre 5 y 7 centímetros también por la tarde. La nieve afectó al tráfico en el puerto de la Cadena, pero no hay datos oficiales sobre el espesor alcanzado en esta zona. Tampoco hay datos de la Aemet en el campo de Cartagena ni en Murcia y pedanías. La nieve cubrió el suelo en muchas zonas, con un par de centímetros de espesor, pero no llegó a cuajar en el casco urbano de Murcia, más allá del blanco que cubrió algunos jardines y coches aparcados.

Además de nieve y frío, para hoy se ha activado aviso amarillo por fuertes vientos, de hasta 70 kilómetros por hora, en el Altiplano. En campo de Cartagena y Mazarrón se puede llegar a los 75 kilómetros por hora.