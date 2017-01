El campo contiene el aliento para que no aparezcan las heladas

El sector agrario no se atreve a pronosticar todavía qué repercusiones tendrá esta inusual ola de frío en las producciones de invierno. El principal temor reside en la aparición de fuertes heladas, algo que la Agencia Estatal de Meteorología no había previsto hasta ayer. No obstante, habrá consecuencias en determinados cultivos y zonas que amanecieron cubiertos de nieve. Los fenómenos meteorológicos adversos seguirán hoy con el nivel naranja en el Altiplano, Noroeste y el Valle del Guadalentín.

La nieve se derritió por la mañana en zonas del Campo de Cartagena y próximas al Mar Menor; mientras que se manifestó con fuerza por la tarde en el Guadalentín. La inquietud de los agricultores y productores es que este episodio llegue acompañado de aire gélido y arruine cosechas. Ayer resultaron afectadas varias plantaciones de alcachofas, aunque el nivel de daños no se puede estimar en estos momentos. Otro efecto no deseado es que se retenga el crecimiento de algunos productos, señalaron diversas fuentes.

Aumento de precios

La campaña de invierno, sobre todo la destinada a la exportación, también puede verse afectada si no se recolecta en los próximos días, lo cual mermará la oferta en los mercados nacionales y europeos y se producirá otro incremento de los precios. Será llover sobre mojado, puesto que los precios de muchas hortalizas de invierno se han disparado en las últimas semanas debido al hundimiento de las cosechas en Italia, Francia y Grecia, a causa de la misma ola de frío que ha entrado en España.

Los agricultores confían en que en esta ocasión entre más agua en los embalses situados en la cabecera de la cuenca, a diferencia de lo que sucedió con el temporal de diciembre, que descargó toda su fuerza en el Campo de Cartagena.