Bono, Barreda, Page y vuelta a empezar

Al Gobierno de Castilla-La Mancha le interesa que se hable mucho del Trasvase Tajo-Segura. Cuanto más visibilidad tenga el acueducto en el escenario nacional, y sobre todo europeo, más posibilidades tiene de presentar esta infraestructura como el principal ejemplo, a su juicio, de un modelo obsoleto de planificación hidrológica. Emiliano García-Page y su equipo creen que tienen mucho que ganar bombardeando a la opinión pública con sus consabidos argumentos, a menudo con inexactitudes, datos tergiversados y dejando al margen la ley. Su objetivo es presentar a su territorio como víctima de unos supuestos depredadores del agua que habitan en el Sureste. Un territorio, el de Castilla-La Mancha, atravesado por cuatro cuencas (Segura, Júcar, Guadiana y Tajo), pero donde solo se pone el foco en el Sistema Entrepeñas-Buendía, que se pretende presentar como la única reserva al servicio de todos los consumos presentes y futuros de tan vasto y querido territorio. Obviamente, se olvidan de los demás ríos y subsistemas del Tajo, y de la escandalosa, por caudalosa, servidumbre con Portugal.

José Bono apoyó el PHN de Aznar del año 2001 que dio luz verde al Trasvase del Ebro, ya que de esa forma se repartían los esfuerzos y la solidaridad territorial. Una solidaridad que siempre habrá que agradecer a Castilla-La Mancha. El problema no está en que Bono, José María Barreda y ahora García-Page quieran cerrar el acueducto armados de sus razones, sino en la falta de soluciones de los sucesivos gobiernos de la nación, incapaces de resolver el déficit de la cuenca del Segura y los desequilibrios hídricos con fórmulas que beneficien a todos los territorios.

Ahora se presenta la ocasión de un encuentro entre PAS y García-Page para avanzar en un pacto nacional. Solo cabe esperar que el empeño no naufrague, como sucedió en las citas que tuvo Valcárcel con Bono y Barreda en los años 1998, 2004 y 2005. Hubo otra con Cospedal en 2013, para alumbrar el Memorándum del Tajo. Cada vez que se ha tocado el Trasvase ha sido para recortarlo. Es mejor dialogar que tirarse los trastos, pero los antecedentes no invitan al optimismo. Al menos, que no se comentan los mismos errores.