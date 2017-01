Las universidades pactan la Selectividad al detalle para no quebrar el distrito único

Las universidades españolas quieren mantener a toda costa el distrito único -que permite a los estudiantes de todo el país acceder a cualquier campus del Estado- en las mismas condiciones de equidad y homogeneidad previas a las reformas de la Lomce.

A ese objetivo dedicaron los esfuerzos de la sesión de la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que preside el máximo responsable de la UMU, José Orihuela, celebrada ayer en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Se trataba de acotar la letra pequeña de los criterios de admisión para que no haya grandes diferencias entre los campus, y entre otras cuestiones, acordaron mantener dos opciones (A y B) de examen en cada materia, tal y como venían haciendo antes de que el Ministerio derogara la antigua prueba de acceso. También pactaron permitir a los alumnos matricularse de las materias que prefieran para subir nota, independientemente de que las hayan cursado o no, también como ocurría con las pruebas antiguas. El encuentro, que congregó a los vicerrectores de Estudiantes de la mayoría de los campus españoles en La Merced, se celebró en Murcia atendiendo a la tradición de celebrar las sesiones de la comisión en la universidad de procedencia del presidente.

El Ministerio de Educación ya concretó hace semanas, tras el cambio de Gobierno, que las pruebas de acceso a la Universidad, después de dos años de polémica, negociación y protestas, serán este junio prácticamente idénticas a las derogadas. Sin embargo, las universidades tenían pendiente pulir detalles, como la puntuación tope que se dará a las materias nuevas introducidas por la Lomce (Geología, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual...) o la supresión de la posibilidad de que los estudiantes escogieran entre Filosofía o Historia, que ya no es posible porque la primera materia no es obligatoria. «Nuestra obligación mantener un sistema lo más homogéneo posible para que el distrito único no se desvirtúe», manifestó el rector momentos antes de la sesión, en la que también se abordaron las dificultades surgidas en el acceso de los alumnos extranjeros a las universidades, complicado después de que el Ministerio haya modificado las condiciones para ellos.