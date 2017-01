Sánchez trabaja para reflotar el frente mediterráneo por el modelo de financiación

La Conferencia de Presidentes de ayer supuso el arranque de la dura partida que durante los próximos meses absorberá a las quince comunidades de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra- para conseguir una nueva financiación autonómica que deberá estar lista este mismo año, según el plazo que consiguieron imponer ayer Murcia, Valencia y Baleares.

El único plazo que aparecía en el preacuerdo sobre financiación autonómica era el mes de tiempo que se concedía para la constitución del grupo de expertos, encargado de iniciar los estudios y en el que cada comunidad podrá designar a un representante. Para los presidentes de estas tres autonomías, a las que también se unió Madrid, no era suficiente e insistieron en que el texto final del acuerdo incluyera el compromiso de que el nuevo sistema deberá estar cerrado este año.

El actual modelo, vigente desde 2009, ha generado tantos perjuicios a estas comunidades, sobre todo a Murcia y Valencia, que son de las peor financiadas, y no estaban dispuestas a dilatar la negociación del nuevo. La Región, la Comunidad Valenciana y Baleares, que llegaron a la sesión de ayer en el Senado sin apenas haber mantenido contactos previos, consiguieron reverdecer un frente que la pasada legislatura resultó fructífero gracias a la afinidad política de sus tres presidentes.

Varias autonomías, lideradas por Andalucía, plantearon fijar un tope en las rebajas fiscales

El presidente regional reclama un incremento en investigación para crear empleo sostenible

El jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, maniobró sobre la marcha y concertó al mediodía, tras el almuerzo, reuniones bilaterales con sus homólogos socialistas Ximo Puig y Francina Armengol, así como con la popular Cristina Cifuentes, para insistir en la sesión de la tarde en que había que poner plazos a la elaboración del nuevo sistema de financiación y que la población debía ser el criterio fundamental para fijar el reparto de los fondos. En esos dos detalles coincidieron todos.

Puig y Sánchez quedaron incluso en estrechar las relaciones en una próxima reunión de ambos en tierras valencianas, que sirva de respuesta a la visita que el primero hizo a Murcia hace ya más de un año y en la que, además de agua, se hablará de infraestructuras.

El presidente murciano se dio por satisfecho a la conclusión de la Conferencia, pero reconoció a 'La Verdad' que en el caso de la nueva financiación «la negociación será durísima», no solo por los intereses encontrados de todas las regiones, sino porque «el Estado no tiene mucho más dinero para repartir», agregó Pedro Antonio Sánchez.

Una prueba de lo complejo que resultará alcanzar un acuerdo unánime sobre la nueva financiación autonómica -si no hay consenso no la habrá, advirtió Rajoy- es que ayer por la mañana ya surgió la primera diferencia sustancial entre las autonomías. Varias de ellas, con Andalucía a la cabeza, plantearon la posibilidad de fijar un tope en las rebajas fiscales de los tributos cedidos que recaudan todas las comunidades, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, con el fin de que algunas regiones no incurran en «competencia desleal» aplicando una reducción significativa en los tipos.

Cifuentes se niega

La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se opuso a esta opción y defendió la autonomía fiscal que ahora disfrutan las regiones como una herramienta más de su política económica. Y Murcia se puso de su lado. Sánchez explicó que «es una atribución que nos reconoce nuestro Estatuto de Autonomía que no vamos a renunciar a ella, y queremos una región con libertad económica y con menos impuestos para fomentar la creación de empleo y la atracción de inversiones».

Un elemento nuevo que supone una dificultad añadida es que se vincula, por primera vez, la mejora de la financiación local a la autonómica, por lo que la Federación de Municipios y Provincias tomará parte en el debate. Sánchez planteó las demandas financieras en términos de reciprocidad. «La Región de Murcia aporta a España empleo, crecimiento del PIB, exportaciones y más bienestar, pero también necesitamos que el Estado dé a Murcia la financiación que necesita», expuso durante las reuniones de la Conferencia, que tuvieron lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Senado.

También recordó que Murcia recibe unos 250 millones de euros menos que la media del resto de regiones y apuntó que «es el momento de un nuevo modelo de financiación para garantizar unos servicios básicos de calidad para cualquier español, viva donde viva».

La concordancia de las tres regiones mediterráneas en materia financiera, a pesar del diferente color político de sus gobiernos, se opuso al numeroso frente de comunidades que propugna la dispersión geográfica, el despoblamiento y el envejecimiento de la población como criterios principales a tener en cuenta. Entre ellas se encuentran las populares, como Castilla y León y, sobre todo, Galicia, de creciente influencia en el Partido Popular.

Además del pacto nacional del agua, Sánchez reivindicó otro asunto que tampoco figuraba en el orden del día: el incremento de la inversión en investigación para garantizar un crecimiento «más sostenido y sostenible», ahora que la recuperación es incipiente.

Uno de los aspectos destacados por el presidente fue la relevancia alcanzada por este foro, que, a diferencia de las cinco ediciones anteriores, ha sido capaz de alcanzar acuerdos políticos concretos y crear una comisión encargada de velar por su cumplimiento. «Ha sido una Conferencia muy útil», comentó a su conclusión. «Para nosotros es importante que los temas de Murcia se puedan exponer y defender en un escenario político nacional como este».

Durante la jornada, el presidente estuvo acompañado de las consejeras de Presidencia, María Dolores Pagán, y de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, a las que prestó apoyo en la Cámara Alta el senador popular por Murcia Pedro José Pérez.

El debate se desinfló

El resto de puntos incluidos en el orden del día no aglutinaron tanto debate como la financiación autonómica dado que en las reuniones preparatorias se alcanzó un amplio grado de acuerdo entre todos los asistentes. Es el caso, por ejemplo, del establecimiento de una estrategia nacional para hacer frente a los desequilibrios demográficos y de la negociación de un pacto nacional por la educación. Las comunidades participantes también acordaron por unanimidad el impulso de la tarjeta social y la puesta en marcha de un bono social para combatir la pobreza energética. Las políticas de empleo, la cooperación y coordinación de los servicios de Protección Civil, la participación de las regiones en los asuntos de la UE y el aumento de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público de los servicios básicos fueron el resto de asuntos sobre los que hubo consenso.