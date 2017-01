«No quiero una cama para una sola noche»

A las once de la noche, el termómetro que hay junto a la plaza de abastos de Verónicas, en pleno centro de Murcia, marca 5 grados. Pero lo peor está por llegar, porque las previsiones apuntan a que el mercurio se desplomará de madrugada debido a la entrada de la primera ola de frío del invierno.

El Ayuntamiento (como la mayoría de consistorios y muchas ONG) ha reforzado sus servicios para atender a los 'sin techo' mientras dure la helada. Anoche, dos furgonetas con una quincena de efectivos, entre voluntarios de Protección Civil y trabajadores sociales, con apoyo de la Policía Local, emprendían su labor de asistencia en mitad de la gélida oscuridad. Una se dirigió hasta el pabellón municipal Cagigal, en las inmediaciones del barrio de Santa María de Gracia, habilitado como albergue provisional. La otra buscaba a personas que necesitaban ayuda urgente a pie de calle, porque solo tienen cartones y alguna manta para resguardarse de la escarcha.

Los equipos de asistencia ofrecen bebidas calientes y sacos de dormir. También, una cama bajo un techo de alguna ONG. Pero no todos aceptan. Algunos porque no quieren regirse por horarios ni compartir habitación, o porque no aceptan a sus mascotas. Otros reclaman más atención. «Una cama para una sola noche, ¿y el resto qué?», pregunta un indigente, de origen búlgaro y que sufre obesidad mórbida, a la patrulla que le atiende cerca de la Glorieta de España. Desde que el Consistorio puso en marcha la campaña de emergencia por el invierno, ya han sido atendidas 32 personas.