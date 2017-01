Niegan 4.950 euros a una paciente que aseguró haberse lesionado en el Hospital del Rosell

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha desestimado la demanda presentada por una paciente, que reclamó 4.950 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras asegurar que había quedado atrapada por las puertas de un hospital de Cartagena al que había acudido a rehabilitación.

En su reclamación por responsabilidad patrimonial, la mujer explicó que los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2013, cuando se disponía a salir del Hospital Santa María del Rosell por la zona del gimnasio y de la rehabilitación. En este momento, añadió, la puerta automática se cerró «de manera brusca e intempestiva, atrapándola y tirándola al suelo».

El accidente le habría provocado lesiones que tardaron 85 días en curar, por lo que reclamó una indemnización. El dictamen del CJRM fija que los hechos recogidos en la demanda no han quedado demostrados, por lo que no está acreditada la relación de causalidad. Así mismo, señala que esta paciente no ha acreditado su presencia en el citado centro sanitario y que no existe dato alguno de que la puerta funcionara mal.