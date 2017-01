«La cita solo ha servido para que alguien obtenga una foto»

Mientras que en Madrid, Gobierno y dirigentes del PP criticaban la ausencia de Carles Puigdemont y de Iñigo Urkullu de la Conferencia de Presidentes, en Barcelona y Vitoria se justificaba la decisión de no acudir por la nula eficacia de la cita.

Puigdemont señaló que Cataluña se ha ganado el derecho a tener una relación «bilateral» con el Ejecutivo central. Esto es, sentarse en la mesa de diálogo en igualdad de condiciones con el presidente del Gobierno y no junto al resto de líderes autonómicos. Por si las palabras del jefe del Ejecutivo catalán fueran poco desplante, su consejera de Presidencia, Neus Munté, afirmó que la administración catalana no da «ninguna credibilidad» a que los pactos alcanzados vayan a servir para algo. Añadió que hasta la fecha se han celebrado cinco reuniones de este tipo y en «ninguna», a su entender, se han cerrado acuerdos que se hayan cumplido.

Por el lado vasco, el encargado de valorar la cita fue el portavoz del Gobierno regional. «El lehendakari mantiene la misma opinión que cuando tomó la decisión hace dos semanas. No ha cambiado en nada. De hecho, conocido el orden del día de la reunión, se ha podido comprobar que no se ha perdido nada por no estar», afirmó Josu Erkoreka, para quien la reunión «solo ha servido para que alguien obtenga una foto».

Lo que el portavoz del Ejecutivo vasco sí admitió es que en el seno del gabinete de Urkullu «no hay una opinión unánime» sobre la no asistencia del lehendakari a la Conferencia. Se da por hecho que los tres consejeros del PSE que integran el Gobierno vasco no han compartido la decisión del líder del PNV. «Pero era una decisión que le correspondía exclusivamente a él y él lo decidió así», aclaró Erkoreka.