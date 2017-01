Los vecinos de la comarca se movilizarán para mostrar en la feria la «sopa verde»

Están indignados. Todavía no dan crédito a lo que ven. «No tienen palabra. Son de una bajeza moral extrema», valora el portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Ángel Monedero, a cuenta del estand que la Consejería de Turismo lleva a Fitur. «Iremos el sábado a Madrid con quienes podamos reunir. Llevaremos nuestras 'pdas', 'tablets' y portátiles para mostrar, uno por uno, cómo está realmente el Mar Menor, la sopa verde», clama enfurecido. Y añade: «Es temerario vender el Mar Menor sin saber cómo va evolucionar, y más tras los aportes de diciembre por las lluvias».

Tenían organizado acudir a Fitur en 5 o 6 autobuses para hacer una 'performance' e informar a los asistentes de la situación que vive el Mar Menor. «Se lo advertimos a la consejera Adela Martínez-Cachá el 22 de diciembre y el lunes pasado -día 9- se lo recordamos por 'mail'». La presidenta de la federación recibió la llamada de la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, y el jueves 12 se reunió con Martínez-Cachá, «ambas se comprometieron a no vender el Mar Menor como destino turístico. Nos dijeron que solo iban a llevar presentaciones de los trabajos de regeneración que se están haciendo. Les dimos un voto de confianza y desconvocamos la movilización. Y hoy -por ayer- nos encontramos con 6 fotos de gran formato en el estand. Si no quiero vender algo, no lo pongo en el escaparate», razona Monedero, que junto a la presidenta de la Federación trabaja para volver a convocar al mayor número de vecinos posible para hacer ruido en Fitur, «que se oigan nuestras voces».