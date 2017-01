«Escuadristas y 'tiraores' debemos salvaguardar nuestra tradición»

Bajo el seudónimo y la obra 'Amor a Yecla', Alfonso Hernández Cutillas ha ganado la trigésimo quinta edición del Certamen Literario Fiestas de la Virgen de Yecla, en la modalidad de verso. Se trata de una cita convocada por la Asociación de Mayordomos, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura, a la que cada año concurren más autores.

¿El título es un emblema de su identidad como escritor local?

'Amor a Yecla' es una obra poética compuesta por siete sonetos, un recorrido por Yecla, por sus aspectos más destacables y emblemáticos, como sus egregios edificios históricos, y también los protagonistas festivos y los actos más singulares de las fiestas patronales. Está escrita desde la perspectiva de alguien forastero que viene a esta ciudad y queda sorprendido.

¿Qué significado tienen para usted estas fiestas?

Están declaradas de Interés Turístico Nacional, son Bien de Interés Cultural y, últimamente, se ha formado un equipo de trabajo para solicitar el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Estas consideraciones oficiales son muy merecidas y quienes participamos como escuadristas y 'tiraores' tenemos el compromiso de salvaguardar la tradición, de disparar los arcabuces históricos y respetar el legado que hemos heredado de nuestros antepasados.

Y en esa línea ha orientado los trabajos que ha publicado a lo largo de los años...

Me considero un autor ligado a Yecla. He publicado once libros y algunos están centrados en aspectos de las Fiestas de la Virgen, como la Asociación de Mayordomos, el capitán Mora, la Corte de Honor o la Escuadra Virgen del Castillo, de la que fui cofundador y a la que pertenezco como socio, al igual que la letra de los himnos de tres de las Agrupaciones de Escuadras.

¿Qué obras suyas tratan la historia de la ciudad?

Me apasiona conocer la historia de mi pueblo, y de esta pasión nacieron dos atractivos libros y muy interesantes por la cantidad de información que reúnen. Uno trata sobre la historia de la música en Yecla y los músicos yeclanos; el otro está dedicado de forma específica a las corridas de toros y la tauromaquia.

Hace pocas semanas también vio la luz su última publicación, 'Presidentes y Juntas Directivas de la Asociación de Mayordomos', una obra que aporta muchos detalles sobre las fiestas patronales de Yecla. ¿Cómo surgió la idea?

El director de la revista 'El Yeclano Ausente' me propuso escribir un libro relacionado con estas celebraciones y consideré interesante dedicarlo a la labor realizada por los directivos de la asociación, que tiene a su cargo la organización de las Fiestas de la Virgen. Por eso, creo que el libro es una importante contribución para el conocimiento de estas celebraciones, tan llenas de detalles y con tanto arraigo popular.

¿Sobre qué tema está trabajando en la actualidad?

Llevo cerca de dos años y medio reuniendo información y datos sobre el deporte y el fútbol en concreto. Es un tema del que se ha escrito poco, aunque cuenta con gran número de aficionados y ha sido importante para los yeclanos durante muchos años. El trabajo está siendo laborioso, pues la búsqueda debo realizarla en archivos de Valencia, Alicante y Murcia y me ha llevado tiempo encontrar esa información. Los datos arrancan en 1924. En estos momentos estoy examinando documentación de la década de los años ochenta.

¿Qué otros trabajos ha realizado en los últimos tiempos?

Además del libro editado por el Secretariado de Yeclanos Ausentes, he recibido el premio en verso del certamen literario Fiestas de la Virgen de Yecla que se puede leer en el programa oficial editado por la Asociación de Mayordomos, y además, se presentó públicamente la letra del pasodoble 'El Yeclano Ausente'. Es un trabajo que realicé hace unos años y que no se había adaptado a la música compuesta por el maestro Antonio Peña.