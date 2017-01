«La relación del hombre con la tierra se está perdiendo»

«Con los libros que me regalaron por mi primera comunión descubrí la magia de la Literatura y desde entonces siempre he tenido uno en mi cabecera», declara Ángeles Castillo Caballero, autora de 'Un olivo entre trigales'. Nacida en Mula (Murcia) en 1971, es Diplomada en Traducción e Interpretación por la EUTI de Granada y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Con esta, su primera novela, ha obtenido el Accésit en la XV Edición del Premio de Narrativa Femenina Princesa Galiana, promovido por el Ayuntamiento de Toledo.

-¿De qué trata la novela?

-Son dos historias paralelas que irán acercándose paulatinamente. La de Isabel, una joven nacida a mediados del siglo XIX que tiene que lidiar con los convencionalismos propios de su época, y la de Antonio, un hombre actual que acaba de salir de una crisis personal y necesita reubicarse.

-¿Por qué decidió titularlo 'Un olivo entre trigales'?

-Durante toda la historia intento hacer hincapié en la estrecha relación del hombre con la tierra, relación que, desafortunadamente, estamos perdiendo poco a poco. Tanto el aceite como los cereales eran vitales para la subsistencia de nuestros antepasados. Quienes lean la novela descubrirán fácilmente la razón de su título.

-¿Alguna peculiaridad?

-El relato está escrito en presente, mostrando distintas escenas aparentemente inconexas, que son descritas para que el lector se sienta como un observador omnisciente que debe ir encajando las piezas del puzzle para componer la historia completa.

-¿Es la primera obra que escribe?

-El interés por la comunicación y el lenguaje escrito me han interesado desde siempre, pero no terminaba de decidirme con la Literatura. El contacto con los miembros del Club de Lectura Caballero durante estos últimos años me hizo animarme a componer algunos relatos breves, pero el género que a mí me apasiona realmente es la novela. A raíz de un comentario fortuito sobre una leyenda urbana existente en mi familia, consideré que sería bonito que esta quedara plasmada por escrito y me embarqué en el proyecto que me ha llevado aproximadamente dos años y que ha dado como resultado mi primera obra extensa.

-¿Busca algo con lo que escribe?

-Esta novela está escrita sin ningún tipo de ambición ni expectativa concreta. De hecho, cuando envié los primeros capítulos a mi hermano para que me diera su opinión, titulé el documento: Experimento. Me he divertido muchísimo investigando, imaginando y escribiendo. He llegado a sentir en muchos momentos eso que llaman fluir. Creo que es lo que deberíamos buscar en cada una de nuestras actividades en la vida.

-¿Qué sintió al conocer que fue premiada?

-Eso sí que es difícil de describir. El premio llegó en un momento muy delicado para mi familia, en el que las emociones estaban a flor de piel. Acabábamos de sufrir un duro golpe e, inmediatamente después, una enorme alegría. Así es la vida, unos se van y otros vienen. He de confesar que cuando recibí la llamada telefónica temí que se tratara de una broma pesada. Y aún hoy lo estoy asimilando. Quisiera agradecer a todos mis amigos, familiares y, en especial, al pueblo de Mula el cariño que me están trasmitiendo tras conocer la noticia del premio, y espero no defraudarles cuando lean la novela.

-¿Dónde podemos encontrar la novela?

-El libro será publicado en marzo por el Ayuntamiento de Toledo, pues formaba parte del premio, y se presentará allí coincidiendo con las celebraciones por el Día de la Mujer, pero, dada la expectación que se está generando, no descarto buscar un editor para poner en marcha una tirada posterior que me permita compartirlo más ampliamente.