«Es lo que queríamos los familiares, que el Estado pidiera perdón»

Han tenido que pasar 14 años para que de la boca de un máximo responsable del Ministerio de Defensa saliera la palabra lenitiva para las 62 familias de los militares muertos en el accidente del Yak-42. María Dolores de Cospedal ha pedido perdón en nombre del Estado este lunes. Un perdón «por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado. Lo reitero y lo hago de corazón», ha admitido la titular de Defensa en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde compareció para informar sobre el dictamen del Consejo de Estado del accidente aéreo.

Para algunos familiares, la palabra 'perdón' es un bálsamo que alivia la herida, como ha asegurado a 'La Verdad' Fernando España, padre del cabo España. «Es lo que queríamos los familiares. Tanto esa declaración como la marcha de Trillo en la embajada de Reino Unido nos parecen medidas acertadas, al igual que ha sido positivo que Gobierno reconozca el dictamen del Consejo de Estado para poner las cosas en su sitio», ha señalado el padre del cabo murciano fallecido en el accidente de la aeronave cuando sobrevolaba suelo turco.

Sin embargo, no todos los familiares comparten ese reconocimiento de responsabilidad del Estado casi tres lustros después de la peor tragedia del Ejercito español en tiempo de paz. Ana María Madrid, viuda del cabo primero Bohabonay, vecino de Alcantarilla fallecido a los 30 años en el Yakolev 42, no cree en ese 'perdón' de Cospedal y piensa que todo responde a «una estrategia política». Si realmente se reconociera la culpa del Estado, el presidente del Gobierno debería dimitir, porque no hace ni una semana que Mariano Rajoy declaró que el asunto del Yak-42 ya estaba sustanciado judicialmente. Esa afirmación le pone en evidencia ante lo dicho hoy por su ministra», asegura Ana María Madrid.

En relación a la marcha de Trillo de la Embajada, la viuda explica que en España se reconoce a los malos y se olvida a los buenos. «Mi marido era el primero en confiar en Trillo y dio la vida por él. El rechazo y el menosprecio, tanto a sus hombres como a sus familias, permitió al entonces ministro de Defensa convertirse en embajador de Reino Unido. Eso es lo que les pasa a los malos en este país», concluye .