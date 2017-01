Errejón: «Debatimos el rumbo y las ideas, no los nombres; todos estamos de paso»

Es innegable el tirón del secretario de Política y 'número dos' de Podemos, Íñigo Errejón, que ayer colgó el cartel de 'sold out' en el salón de actos del Puertas de Castilla, en Murcia. Con aforo para 192 personas, el espacio se quedó pequeño para acoger a los más de 230 'errejoners' que no quisieron perderse la presentación en Murcia de 'Recuperar la ilusión', el documento con el que Errejón y sus partidarios (entre los que está el grueso del partido en la Región) quieren construir un proyecto «patriótico, plurinacional, democrático y feminista» en la próxima asamblea estatal del partido, conocida como Vistalegre II.

Con el ya tradicional «¡sí, se puede!» atronando en la sala, pero esta vez con el símbolo de la victoria hacia el cielo en vez del puño en alto, el objetivo del encuentro de ayer era recoger propuestas de las bases y de la ciudadanía murciana para completar ese documento. Precisamente, «el trabajo desarrollado en la Región de Murcia por nuestros compañeros de Podemos es un ejemplo del Podemos que necesitamos, del Podemos que no espera, no se resigna y toma la iniciativa y sigue mirando hacia adelante», piropeó Errejón ante el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu; la diputada regional, María Giménez; la concejal de Ahora Murcia, Alicia Morales; y la secretaria de Acción Juvenil, Lorena Lorca, que también participaron en la asamblea.

Pese a todo, Errejón dejó claro ayer que el debate en Podemos se basa «en el rumbo» que debe tomar la organización y, sobre todo, en «las ideas». Según el 'número dos' del partido, «no estamos discutiendo sobre nombres; no dejemos que eso nos impida tener un debate político que nos debemos desde hace mucho tiempo. Somos una formación muy joven, y ahora tenemos que convertirnos en una organización más madura, más descentralizada, con más poder de los territorios», explicó.

Errejón, que manifestó su deseo de aunar en una sola propuesta las mejores ideas de las diferentes corrientes surgidas en los últimos meses en Podemos, reiteró que defiende «ideas, no las posiciones de cada uno» y, en este sentido, descartó plantear una alternativa de dirección: «Pablo tiene que seguir siendo el secretario general de Podemos», zanjó. Eso sí, también dijo que «hay que tener capacidad de autocrítica, porque hemos hecho muchas cosas bien, pero también muchas cosas mal. Hay que decirle a los españoles que las cosas no están perdidas, que al Gobierno del PP no se le derrota en la campaña electoral de 2020, se le empieza a derrotar ahora».

Además, aplaudió la propuesta de la eurodiputada por Murcia Lola Sánchez, animó a poner «todas las propuestas encima de la mesa» y, ante la posibilidad de que sus tesis no sean aceptadas por la dirección, dejó caer que «todos los compañeros estamos de paso, y esto no tiene que ver con los nombres propios, sino con una concepción de la propia política. Yo estaré donde sea más útil».

'Podemos En Movimiento'

Por otra parte, varios miembros de la formación morada, como Pedro Luis López, Maribel Cabezos, José Hernández y Rubén Garre, también presentaron ayer, en la sede del partido, los documentos de 'Podemos En Movimiento', la 'tercera vía' para Vistalegre II de la que forman parte Teresa Rodríguez, Miguel Urbán y el alcalde de Cádiz, José María González, entre otros. En la exposición, López resumió la necesidad de hacer de Podemos una organización «capaz de impugnar el régimen bipartidista, radicalmente democrática», y aseguró que uno de los objetivos es «conformar un bloque social y político que sea capaz de ser oposición y alternativa a la gran coalición y que rescate a personas y no a bancos».