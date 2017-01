Deniegan la incapacidad total a un hombre con dos trasplantes de riñón y anemia

Realmente vegonzoso para dar la incapacidad total. Cuando otros que apenas tiene nada y cobrando y realidando chapuzas esos de categoria. Yo estoy pranteando si hacer la solicitud o no para la incapacidad. Tengo 34 años trabajo en un almacen 8 horas o 10. Con trombosis venosa profundas. Problemas grabes de circulacion. Con grabes ulceras varicosa clonica desde hace un año y medio y que ago no puedo desarollar mi trabajo porque tengo dificultad para andar. Y las noches de dolor no pego ojo es un dolor fuera de control