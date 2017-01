Bomberos en pie de guerra

Tras la tregua que declararon para prestar su ayuda a los vecinos de Los Alcázares a raíz del episodio de inundaciones que anegó la localidad, los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) siguen en pie de guerra. El temporal que asoló gran parte de la Región de Murcia sorprendió a los efectivos del Consorcio en plena protesta que, en su caso, se traduce en la no realización de horas extraordinarias. Un plante que les llevó incluso a finales de año a las puertas de la Asamblea Regional. Una movilización a la que se han sumado 290 de los 320 bomberos del CEIS y con la que este equipo pretende denunciar la falta de efectivos -hasta 47 vacantes- en los parques regionales.

Especialmente acuciante, denuncia Nicolás, es la situación del parque de bomberos de San Pedro del Pinatar, que no tiene un personal adjudicado, pese a que es uno de los que más salidas registra de la Región de Murcia.

Esta falta de medios, remarca, conlleva que «hay veranos que no se pueden cubrir». La junta de personal del CEIS, subraya Nicolás, ya advirtió en junio de esta «situación insostenible» y amagó con iniciar una protesta. El colectivo decidió, no obstante, aplazar esta a este diciembre, dado que el estío es una temporada de riesgo alto de incendios, no sin antes advertir a la Comunidad de su intención.

Rejuvenecer la plantilla

Este colectivo alerta, además, de la ausencia de un proyecto técnico operativo que evite que, como aseguran, existan en la Comunidad «zonas de sombra» donde los efectivos pueden tardar hasta 40 minutos en llegar -algunos puntos de Beniel, Fuente Álamo o Yecla-. Denuncia, asimismo, la falta de formación.

«La situación actual de nueve parques con tres bomberos por turno, municipios a 35 minutos, una media de 48 años y sin ningún tipo de protocolos operativos hacen necesario tomar decisiones de forma inmediata», remarca este colectivo. «La situación es desastrosa».

Preguntada por 'La Verdad', la Consejería de Presidencia asegura que «la dirección del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento tiene el firme compromiso de cubrir las vacantes existentes, anteriores a 2013, además de aumentar la plantilla de personal». Para ello, subraya, se han iniciado gestiones, en el último año y medio, que han logrado que el Ministerio «nos reconozca una tasa de reposición del 100%». Esta medida impedirá, considera, que la plantilla envejezca.

Además, indican las fuentes, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que permita incorporar nuevos efectivos de bomberos. «La voluntad del CEIS», incide, «es cubrir esas plazas y las vacantes tan pronto como la ley nos lo permita». En esta línea, la Conferencia de Presidentes, que se celebra mañana en el Senado, tiene previsto acordar un aumento de la tasa de reposición para las ofertas de empleo público de sanidad, educación y servicios sociales, pero también, en lo que ha insistido el Gobierno regional, en los servicios de emergencia.