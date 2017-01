«¡Inagotable!» afirma la persona que más de cerca conoce a Elisa Giménez-Girón, por haber trabajado codo a codo con ella desde hace varios años. Descifrar cuáles son los rasgos más característicos de la hermana mayor de la Cofradía de la Vera Cruz lleva a quien lo intenta a encontrarse con una mujer emprendedora, fuerte, de ideas claras, valiente y generosa, que durante 25 años ha estado al frente de la empresa Aguas de Cantalar, hasta que hace unos meses la vendió al Grupo Reina.

En definitiva, Elisa es una trabajadora incansable, según sus colaboradores más inmediatos, que no ha dejado de ser empresaria ya que sigue al frente de la gestión de varias fincas rústicas dedicadas a diferentes cultivos y de las explotaciones ganaderas que comparte con su esposo.

Su aspecto, aparentemente serio, esconde el alma de una mujer sensible que se emociona con facilidad pero que prefiere, en muchas ocasiones, esconder sus emociones afirmando que las lágrimas que aparecen en sus mejillas son «porque me lloran mucho los ojos, no porque esté emocionada».

No pudo contener las lágrimas cuando en la ceremonia de apertura del pasado domingo, el cardenal Vallini abrazó a su sobrino Diego cuando éste, junto con su hermana, se acercó al vicario general del papa Francisco para la diócesis de Roma, para hacer entrega de la ofrenda de flores junto a hermana Elisa. El gesto cariñoso del purpurado fue un momento muy emocionante tanto para la hermana mayor como para el resto de fieles que seguían la ceremonia en directo o a través de la televisión.

Y es que Elisa, a sus 56 años, es la 'gran madrina' de sus sobrinos, a los que consiente y mima de una manera muy especial; sobre ellos vuelca el cariño y el afecto que brota de su corazón. No ha sido madre pero ha logrado colaborar a engrandecer el legado espiritual de la familia Giménez-Girón; su padre, Diego, también fue hermano mayor. Cuando Elisa era una niña ya vivía en su entorno familiar la devoción a la Sagrada Reliquia, devoción que creció a la vez que los años iban haciendo de Elisa una mujer.

Ha participado en varias Juntas Representativas de la Cofradía de la Vera Cruz; fue nombrada Cofrade del Año en 2009 y nunca ha negado la ayuda para colaborar en todo lo que concierna a la Sagrada Reliquia. El hecho de ser la primera mujer que fue elegida como hermana mayor no es algo que guste subrayar de un modo especial, «debería ser algo normal y no ser considerado como algo extraordinario, ¡estamos en el siglo XXI!».

No vuelve la cara a las decisiones cuando tiene que adoptarlas y busca siempre mantener la calma en momentos difíciles sabiendo que el tiempo pone y quita y que en muchas ocasiones es el mejor tratamiento para superar algunos escollos. Tuvo que hacer frente a varias situaciones difíciles al inicio de su primer mandato: la crisis y algunas decisiones habían llevado a la sociedad Caravaca Jubilar a la inviabilidad y dejaba a la Cofradía de la Vera Cruz sin un convenio que desde el primer Año Jubilar, en 2003, había supuesto una importante fuente de ingresos para la institución religiosa gracias al acuerdo suscrito para la gestión de los museos y la tienda de recuerdos del Santuario.

El horizonte financiero todavía se complicó más con una sentencia que obligada a la cofradía a indemnizar por un accidente ocurrido años atrás durante las Fiestas de la Cruz. No se hizo atrás, asumió con fortaleza el revés que suponía: no poder contar con los ingresos de los años de bonanza y tener que asumir decenas de miles de euros de indemnización.

Ha tenido que afrontar la adecuación de la institución religiosa a la nueva normativa en materia de asociaciones, una renovación de estatutos que obligó a convocar dos cabildos para lograr un mayor consenso entre los cofrades y cuando pensaba dar por concluida su etapa al frente de la Cofradía, tanto los hermanos cofrades como desde el Obispado, la animaron a seguir adelante un nuevo mandato. No se amilanó a pesar de no poder contar con muchas de las personas que la habían acompañado en los dos primeros años, miró al frente y rogó al cielo, y fue escuchada. Hace una semana se inauguraba el tercer Jubileo de la Vera Cruz con alegría y muchas satisfacciones. Esta semana ha recibido numerosas felicitaciones por la preparación de la ceremonia de apertura pero como ella misma afirma: «Esto no ha hecho más que empezar, hay que seguir trabajando y organizar bien todo, muy especialmente la atención a los peregrinos que lleguen a nuestra basílica».