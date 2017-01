Los padres de Lucía creen que el caso se agravó en el instituto

«Quienes le estaban haciendo esto eran compañeros suyos del colegio anterior que eran más críos. Entendíamos y entendían que eran cosas de críos, se metían con ella por cómo estaba, era una niña grande... Pero en el instituto es donde realmente se agravó. Ella tenía mucha ilusión por cambiar». Así se expresan los padres de Lucía, la menor de Aljucer que esta semana se quitó la vida, en un vídeo recogido por 'El País', y en el que su madre, Peligros, revela que Lucía «no quería ser gorda. Un día descubrí que llevaba un montón de bocadillos en la mochila porque no se los comía. Ya vi que la cosa iba a más. La veía peor de lo que ella me había dicho, que ya era bastante. Entonces descubrí un diario en el que decía todo lo que le habían hecho, lo mal que lo estaba pasando, y la única salida que veía era el suicidio». Su padre, Joaquín, asegura que «el instituto me dijo que habían hecho todo lo que tenían que hacer y que no iban a tomar ninguna medida más, que no nos iban a ayudar. Les pedimos documentación para llevarnos a la niña... Y se negaron a darme absolutamente nada».