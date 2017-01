«Nuestra escritura revela cómo somos, qué nos atrae y qué nos preocupa»

Algo que era tan cotidiano como escribir, aunque ahora poco se estila por el empuje de las tecnologías, puede encerrar muy variados datos sobre la personalidad. Y ese es el campo donde se ha especializado Ángel Gálvez, quien en las próximas semanas presentará su obra 'Grafología inteligible y amena', un tratado donde desvela alguno de los secretos de esta disciplina que ha apasionado a gentes de todas las épocas.

-¿De verdad que la grafología puede ser inteligible y amena?

-El estudio de la grafología es inteligible cuando, al terminar la lectura de un libro, lleva al meollo del tema, al conocimiento de lo esencial. Para eso es necesario que el autor sea capaz de explicarlo y mantenga la atención del lector con las imágenes que ilustren lo que se dice, de tal manera que quede bien definido el tipo de escritura y su interpretación.

-¿Qué rasgos de la personalidad delata nuestra escritura?

-Los rasgos más sobresalientes que definen el comportamiento social del individuo, su capacidad intelectual, incluso aquello que más le atrae o que constituye su punto débil o problema personal. Ya en el siglo pasado, un grafólogo suizo, Max Pulver, explicó la grafología según los principios del psicoanálisis: todo lo que el subconsciente esconde como represiones y complejos, la escritura lo manifiesta en imágenes simbólicas

-¿Refleja el estado de ánimo?

-Revela lo que más nos ha definido a lo largo del tiempo: virtudes, defectos, lo que más deseamos o nos preocupa. Pero la escritura también delata el momento, las preocupaciones familiares, el efecto de una buena o mala noticia... Es decir, los acontecimientos propios o ajenos, pero no solo una alegría o un disgusto, sino también el frío o el calor, el cansancio, la incomodidad cuando nos ponemos a escribir...

-¿Qué otros contenidos podrían descubrirse?

-Con la grafología obtenernos resultados globalizados y profundos sobre cada persona y la prueba está en que cada uno escribe de distinta manera. Al grafólogo de a pie le faltan muchos conocimientos para decir con la mínima posibilidad de error la edad, el sexo y, menos aún, el estado de salud que tiene la persona que escribió. Un médico del siglo pasado, Alfred Kanfer, que era además grafólogo, se dedicó a estudiar la escritura de los enfermos de cáncer y llegó después a detectar la enfermedad en un 87% en algunas personas que llegaban a su consulta dos o cuatro años antes de que fueran reconocidas en un diagnóstico médico. Esto ni lo sabe ni debe hacerlo ningún grafólogo que no sea médico.

-¿Qué porcentaje de error existe?

-El grafólogo ni es adivino ni es infalible. Pero bien aplicada, la grafología se equivoca pocas veces. Otra cosa es saber si el destinatario del análisis se conoce o no para juzgar lo que dicen de él. Para no errar, es necesario mucho estudio, mucha humildad, no aventurarse a decir cosas sin fundamento o que no se han estudiado.

-¿Hay tradición en España o Murcia sobre esta disciplina?

-Aunque Nerón se las daba de grafólogo, y quince siglos después Cervantes dijo aquello de que «la pluma es la lengua del alma», sin que le faltara razón, la verdadera grafología se debe a Jean Hippolyte Michon. Y su desarrollo científico a Jules Crépieux-Jamin en el siglo XIX. La grafología llegó a España con Matilde Ras y la difundieron dos grandes grafólogos, Augusto Vels y Mauricio Xandró; el primero nació en Puerto Lumbreras y es de fama internacional; falleció en el 2000.

-¿Una mala letra evidencia un rasgo negativo de la personalidad?

-Primero sería necesario saber qué quiere decir mala letra, porque nadie atribuiría, quizás, buena letra a Beethoven y fue un genio para la música. Generalmente son muchos los que dicen que una letra es mala si es difícil de leer. Yo diría que una mala letra (si no se debe a un analfabeto o persona que abandonó los estudios o a un enfermo, por razones obvias), puede estar mejor considerada que una uniforme y agradable a la vista; por ejemplo, una letra caligráfica o tipográfica.

-¿Por qué todos los médicos tienen tan mala caligrafía?

-(Risas). Se dice que para evitar que el paciente se entretenga en leer lo que escribió. Si preguntamos a los médicos, responderán de distinta manera y alguno diría que tenemos muchos enfermos en la consulta y hay que escribir rápido y aprovechar el tiempo.