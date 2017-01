«La Ley de Morosidad es para todos y está para cumplirla; Murcia puede sumar otros mil autónomos este año»

«Ser autónomo es el único oficio en el que tienes que pagar por trabajar», sentencia Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), padre de tres hijas, nacido el «día de la República» de 1965 en Córdoba, aunque ya es «jerezano de adopción». Agente comercial, ha emprendido su enésima aventura empresarial con «un periódico digital», confiesa tras la reunión del Comité de Dirección Nacional de ATA, celebrado esta semana en Murcia. «Es muy importante el esfuerzo que esta comunidad está realizando, pero hay que seguir empujando», observa en relación a las medidas adoptadas para favorecer el tejido empresarial.

-¿Cómo ve a la Región este año?

-Murcia es una de las regiones donde más está creciendo en estos momentos la renta per cápita, el PIB. Y es una de las regiones que más ha sufrido y a las que más ha castigado la crisis. Cuando cae, cae mucho; pero cuando crece, crece con mucha fuerza. Esto se ha notado en el número de autónomos, en el crecimiento económico. Hubo un descenso importante del empleo, y en el número de autónomos, y descenso del PIB. Pero ahora vemos una senda buena. Es verdad que no es suficiente, que hay que seguir creciendo y seguir generando empleo, que el empleo tiene que ser cada vez de mayor calidad, y que los salarios tienen que subir. No por imposición, es que la propia economía hace que los salarios tengan que aumentar. Pero yo soy uno de los sorprendidos del crecimiento que está teniendo Murcia en estos últimos tiempos. Creemos que, con las medidas que ya se están poniendo en marcha solo a nivel autonómico, Murcia puede sumar otros mil autónomos durante este año.

-¿Cómo puede afectar a los autónomos la subida del Salario Mínimo Interprofesional?

-El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) afecta a 200.000 trabajadores en nuestro país. Es verdad que no estamos en la media europea, pero el problema es que parece que aquí nadie se había dado cuenta de que el SMI era bajo. En 2008, el SMI era de 600 euros, gobernaba el PSOE y estábamos en la Champions League. En diciembre de 2016, gobernando el PP, el SMI era de 655 euros. En ocho años ha subido 55 euros, y en un mes va a subir 52 euros. Que no es suficiente, desde mi punto de vista, pero las cosas no se pueden hacer así. Y digo esto porque, detrás de la subida del salario mínimo, legislativamente en nuestro país hay otras cosas 'indexadas'. Por ejemplo, suben las bases mínimas de cotización en el Grupo 1, 2, 3 de la Seguridad Social. Y ahí sí hay peligro, porque ahí ya hay mucha gente, porque hay un millón de autónomos societarios en España cuya base mínima de cotización está 'indexada' a la base mínima de cotización en el régimen general, que también sube un 8%. Ahí es donde vamos a tener problemas.

-Póngame un ejemplo.

-Hay autónomos que pagan a sus trabajadores 1.050 euros al mes y que van a tener que pagar unos 1.200 euros más al mes por la subida del 8%. Yo entiendo que hay que hacerlo, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Sí, le pongo un ejemplo. Yo tengo una amiga -omito el nombre-, que tiene varios centros de esos donde las mujeres se arreglan las uñas. Tiene 30 trabajadores, cobrando una media de mil euros, en el Grupo 1 del régimen general. Esta mujer tuvo unos beneficios el año pasado de 60.000 euros, pero este año, cada trabajador le va a costar entre 1.000 y 1.200 más al mes por la subida del 8%. Son 36.000 euros, y eso va directamente a limar su cuenta de beneficios. Sí a la subida del salario mínimo; no a la subida de otros tipos que pueden afectar a la economía y al empleo.

-¿El colectivo de autónomos respira mejor en 2017 o es un espejismo?

-El mundo de los autónomos es muy disperso y muy heterogéneo. En 2015, dos de cada tres autónomos iban mejor, y había un tercio que estaba peor. En 2016, el 25% aseguraba estar ahogado. En 2007, cuando España crecía, estaba el 'boom' de la construcción, iba todo bien y estábamos en la Champions League, también había un 25% de autónomos que estaban ahogados.

-¿Diez años después y la vida sigue igual?

-Si fuera fácil ser autónomo en España, no habría solo 3,2 millones de autónomos. Si fuera fácil y a todo el mundo le fuera bien, los alquileres valdrían mucho más porque siempre habría alguien dispuesto a pagarlos y no habría locales vacíos. Es un ejemplo. Eso sí, nos quedamos con que hoy hay más autónomos que venden en comparación con el año anterior. Y seguimos mejorando.

En el grupo 'bueno'

-El número de autónomos creció el año pasado en la Región un 0,9%, por encima de la media nacional pero la mitad que el año anterior en la Comunidad. ¿Cómo valora esa desaceleración?

-Esa desaceleración es la misma que se ha dado en el conjunto del país, donde la cifra de autónomos ha crecido la mitad que el año pasado y una tercera parte del anterior. Sin embargo, hay una serie de comunidades, ocho, que han perdido autónomos. Murcia está en el grupo de las que gana autónomos, y además está por encima de la media nacional. ¿Por qué el menor crecimiento? La mayoría de las competencias en el ámbito de la Seguridad Social, en el ámbito de los autónomos, están en Madrid. Cuando ha habido un gobierno en funciones que no ha podido tomar medidas, se ha notado mucho.

-La de Murcia es una de las administraciones autonómicas que más tarda en pagar a proveedores...

-¡Y aun así ha mejorado! También es verdad que es una de las que ha tenido un déficit más alto, y siempre hay una relación entre el déficit y el plazo de pago a proveedores. De todas formas, esto es algo que habitualmente pedimos. Hay que empezar a cumplir la Ley de Morosidad. La ley es para todos, y yo se lo he trasladado al consejero [de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández] y a las autoridades de la Región de Murcia. Consideramos muy importante el esfuerzo que se está haciendo, pero hay que seguir empujando. Oiga, la ley es para todos y está para cumplirla. También es verdad que, en la próxima Conferencia de Presidentes, esperamos que uno de los temas que se aborden sea el de la financiación autonómica. Y me consta que esta comunidad es una de las que debe salir reforzada en este tema.

-El Gobierno regional ha puesto en marcha la simplificación administrativa, y otras medidas de apoyo específico a los autónomos que ustedes reclamaban como la 'cuota cero' para jóvenes durante el primer año y la tarifa plana de 50 euros para el segundo año. ¿Le ha pedido más medidas al presidente de la Comunidad?

-No, medidas en concreto, no. Hemos quedado en que dentro de pocas fechas vamos a tener un documento para consensuar entre todos. Murcia tiene algo muy importante, y es que aquí se cree en el diálogo. Le he pedido que sigamos buscando medidas que ayuden a consolidar el tejido de autónomos en la Región. Respecto a las medidas que ya están en marcha, la 'cuota cero' es fundamental, porque hay que ayudar a los que empiezan. Ser autónomo es el único oficio en el que pagas por trabajar. Pero si al joven que empieza le evitas las cargas del principio, le facilitas mucho el camino. Lo más complicado son los dos primeros años, y muchos se quedan ahí porque no pueden, no llegan. Por otra parte, la 'cuota cero' y la tarifa plana ayudará a que muchos autónomos salgan de la economía sumergida. La tarifa plana ha ayudado a muchos jardineros, por ejemplo, que antes hacían sus cosas, y que ahora se han dado de alta. Yo prefiero que la gente esté dentro del sistema.

Infraestructuras

-¿Qué otras medidas reclaman los autónomos para consolidar el crecimiento en la Región de Murcia?

-Las infraestructuras son fundamentales. Mire, ciudades como Murcia, que son de interior, que se desviven cuando viene alguien de fuera, necesitan que venga la gente. ¡Cómo nos han tratado! Es de las cosas que más han resaltado los miembros del Consejo de Dirección, el trato ha sido excelente. Necesitamos que venga la gente. España es un país de servicios. Dos terceras partes de la economía dependen de la demanda interna y, cuando la demanda interna funciona, todo va bien. Es verdad que aquí la industria relacionada con la agricultura también tiene un tirón espectatular, pero también es verdad que hay aspectos que tienen que ver con el turismo, con los congresos... La Región tiene un clima que hay que explotarlo, y para eso son fundamentales las infraestructuras. También para el mero día a día de los autónomos, que se tienen que desplazar de un sitio a otro. Aunque creo que aquí se está haciendo bien el trabajo. Que el AVE venga a Murcia este año va a tener un impacto brutal, y eso se va a notar en el crecimiento económico.

-¿Murcia es la región que más está haciendo por los autónomos?

-No tengo datos para comparar, pero sí es verdad que el presidente de la Comunidad, y también me lo ha comentado el dirigente de Ciudadanos [el diputado por Murcia Miguel Garaulet, que se acercó a la reunión del Comité de Dirección], tienen un importante compromiso con los autónomos, y eso se está notando en el crecimiento.

-¿Cuál es la medida más urgente que reclama ATA a las administraciones públicas?

-La más urgente, que se mantengan los aplazamientos del [pago del] IVA, y hay un compromiso del Ministerio de Hacienda para hacerlo. Espero que ese compromiso se haga público cuanto antes.

-Si tuviera que montar una empresa hoy mismo, ¿en qué sector lo haría?

-Yo invertiría en todo lo que tiene que ver con la Dependencia, con el cuidado y los servicios a las personas. El ocio es fundamental. A veces buscamos contar con gente que nos ayude cuando tenemos personas a nuestro cargo, dónde poder dejar a los niños porque tenemos un compromiso.... Si tuviera que montar una empresa, lo haría en lo relativo al cuidado de personas.